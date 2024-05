‘O Auto da Compadecida 2’ quebra mistério com primeiro trailer

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Mais de 23 anos após a estreia de O Auto da Compadecida, Selton Mello e Matheus Nachtergaele voltam aos trajes batidos de Chicó e João Grilo para “novas presepadas”, como descreve o primeiro teaser de O Auto da Compadecida 2, uma das sequências mais aguardadas do cinema nacional. Baseada na peça homônima de Ariano Suassuna, a narrativa foi editada como minissérie e transmitida na Rede Globo antes de ser lançada como filme e se tornar a estreia brasileira de maior sucesso de 2000. Desde então, o longa se tornou fenômeno e figurinha carimbada das reprises do canal, tendo sido até remasterizado e reexibido nos cinemas do país em 2019. O novo capítulo enfim chega em 25 de dezembro de 2024 e acaba de divulgar suas primeiras cenas.

Situado duas décadas após os acontecimentos da obra original, o filme narra o reencontro da dupla dinâmica após anos de separação. Cativados pela reunião, os dois partem em aventuras que envolvem tanto rostos conhecidos como Rosinha (Virgina Cavendish) quanto novos personagens vividos por Eduardo Sterblitch, Juliano Cazarré e Fabiula Nascimento. Além disso, o teaser se encerra com a primeira imagem de Taís Araújo no papel de Nossa Senhora, antes assumido por Fernanda Montenegro — dúvida que pairava sobre a produção, já que Fernanda era aguardada para o papel e acabou não fazendo por “conflito de agenda”.

No primeiro filme, João Grilo e Chicó fazem o que for preciso para sobreviver à miséria, explorados pela patroa em uma pequena cidade nordestina. Para tal, no entanto, certas mentiras e estripulias se tornam necessárias e atraem a atenção de um cangaceiro sanguinário que coloca a dupla entre a vida e a morte, circunstância que proporciona o marcante senso de humor e fantasia da história. Desta vez, o cineasta Guel Arraes divide a condução com Flávia Lacerda — diretora de diversas séries e novelas da Globo — e a escrita do roteiro com Jorge Furtado e Adriana e João Falcão. A produção é da Conspiração Filmes.

