‘Nosso Lar 3: Vida Eterna’ é confirmado; saiba o que esperar do filme

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A Disney encerrou a primeira edição da D23 no Brasil neste domingo, 10, com o anúncio de uma série de novidades do cinema nacional. Entre os destaques está Nosso Lar 3, sequência do sucesso espírita lançado, originalmente, em 2010, e que ganhou a primeira continuação no ano passado. A trama ainda não tem data de lançamento ou elenco definido, mas vai se chamar Nosso Lar 3: Vida Eterna, e deve adaptar o quarto livro da série do médium Chico Xavier.

Nosso Lar arrecadou 31 milhões de reais no período de exibição, tornando-se um fenômeno nacional. Nosso Lar 2 teve a melhor estreia de um longa nacional desde 2002, e foi visto por 4 milhões de pessoas. Em entrevista a VEJA no ano passado, o ator Renato Prieto e o diretor Wagner de Assis falaram sobre o desejo de dar continuidade ao universo do pós-vida. “É uma história que deve render um terceiro filme e até uma série no futuro, vamos ver. O cinema espírita veio para ficar”, definiu o ator. “É muito bacana ter essa possibilidade de poder fazer trabalhos desse gênero. Temos vontade de fazer o Nosso Lar 3, o quarto e o quinto. É uma franquia com muito potencial”, declarou o diretor.

Mais novidades para o cinema nacional

Além da sequência espírita, a Disney anunciou para os cinemas o longa Encontrada, previsto para 2026. O filme é uma sequência Perdida, adaptação do best-seller de Carina Rissi lançado em 2022 sobre uma jovem que viaja no tempo. Também houve a divulgação de teasers e making off das estreias de 2025: Rio de Sangue, Maurício e 100 Dias. O primeiro conta a história de uma policial jurada de morte pelo alto escalão do narcotráfico; o segundo leva para as telas a vida de Maurício de Souza; e o terceiro acompanha os feitos do navegante e escritor Amyr Klink, interpretado por Filipe Bragança.

Diretor de 100 Dias, Carlos Saldanha revelou ainda que está trabalhando em uma adaptação de Os Saltimbancos, animação inspirada no clássico musical infantil. A empresa anunciou também o início das filmagens de Na Linha de Fogo, filme que deve mostrar o impacto do conflito entre traficantes e policiais na vida de moradores das favelas do Rio de Janeiro. O painel ainda exibiu um trecho de MMA – Meu Melhor Amigo, que tem Marcos Mioncomo um lutador em fim de carreira que descobre ser pai de um menino autista de 8 anos. O filme estreia no dia 16 de janeiro.