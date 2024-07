Morre Shelley Duvall, estrela de ‘O Iluminado’, aos 75 anos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A atriz americana Shelley Duvall, estrela de filmes como O Iluminado, Annie Hall e Popeye morreu nesta quinta-feira, 11, aos 75 anos de idade. Duvall perdeu a vida durante o sono em sua casa em Blanco, no Texas, devido a complicações da diabetes — informou Dan Gilroy, seu marido, ao site The Hollywood Reporter. “Minha querida, doce e maravilhosa companheira de vida e amiga nos deixou. Ela sofreu muito nos últimos tempos, e agora está livre. Voe para longe, linda Shelley”, disse Gilroy.

Nascida e criada no Texas, Shelley foi descoberta enquanto fazia faculdade pela equipe do cultuado cineasta Robert Altman. Ela estreou nas telas em 1970, em Brewster McCloud (1970), dirigido por ele. Uma década depois, esteve ao lado de Robin Williams na versão live-action de Popeye, também de Altman, como Olivia Palito. Nesse meio tempo, estrelou diversos longas do diretor, sendo vertida em uma espécie de musa excêntrica do cinema de Altman.

Seu papel mais marcante — e também o mais trágico — no entanto, foi em O Iluminado, sob a batuta de Stanley Kubrick. No clássico de terror, ela interpreta Wendy Torrance, que passa um inverno rigoroso no desolado Overlook Hotel com seu marido escritor, Jack Torrence (Jack Nicholson) — que lentamente enlouquece — e seu filho pequeno (Danny Lloyd). Para gravar as cenas icônicas do filme, Kubrick a fez “chorar 12 horas por dia durante semanas a fio”, disse ela em uma entrevista de 1981 para a revista People . “Eu nunca mais entregarei tanto de mim. Se você quer sentir dor e chamar isso de arte, vá em frente, mas não comigo”, declarou ela. Kubrick a obrigou, ainda a refilmar a famosa cena envolvendo um taco de baseball nada menos do que 127 vezes.

Nos anos 1990, a atriz deixou Hollywood e se recolheu em sua propriedade no Texas, onde levava uma vida de rancheira. Recentemente, em 2022, anunciou que voltaria a atuar, fazendo uma aparição no filme Forest Hills.