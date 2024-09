Morre Maggie Smith, de ‘Harry Potter’ e ‘Downton Abbey’, aos 89 anos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A atriz Maggie Smith — dama inglesa que marcou o teatro, o cinema e a televisão do país — morreu aos 89 anos na manhã desta sexta-feira, 27 de setembro, segundo comunicado de seus familiares. “É com grande pesar que anunciamos a morte da Dama Maggie Smith. Ela faleceu em paz no hospital nesta manhã. Intensamente privada, estava ao lado de família e amigos no fim. Ela deixa dois filhos e cinco netos queridos, todos devastados com a perda de sua extraordinária mãe e avó”, escreveram os herdeiros Toby Stephens e Chris Larkin.

Smith começou a atuar ainda na adolescência, como estudante de artes cênicas. Seus primeiros passos foram dados nos palcos, meio que dominaria ao longo das décadas seguintes. Junto a Judi Dench, ela é um dos nomes mais lendários e prolíficos do teatro inglês, tendo interpretado palavras de William Shakespeare, Anton Chekov, Noël Coward, Peter Shaffer, Edward Albee e outros grandes dramaturgos em mais de setenta montagens diferentes entre 1952 e 2019. Já o estrelato no cinema chegou nos anos 1960 e culminou em sua primeira estatueta do Oscar por Primavera de uma Solteirona (1969). Desde então, manteve-se sempre ativa nas telas, totalizando seis indicações e repetindo a vitória em 1979 com Califórnia Suíte.

A atriz é uma de apenas quinze mulheres honradas pela Tríplice Coroa da Atuação, façanha composta pela junção de troféus do Oscar, Tony e Emmy. Para gerações jovens, ela é instantaneamente reconhecível como a condessa Violet Crawley, do drama aristocrático Downton Abbey, mas mais ainda como a bruxa Minerva McGonagall, professora que guiou o jovem bruxo Harry Potter (Daniel Radcliffe) ao longo de oito filmes lançados entre 2001 e 2011. No papel, equilibrava a sofisticação característica com o carisma abundante que a fez atriz cômica de sucesso.

Seu último trabalho em frente às câmeras foi o drama O Clube dos Milagres, sobre a viagem de quatro donas de casa irlandesas para a comuna sagrada de Lourdes, na França. O filme está disponível no streaming Max.

