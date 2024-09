Como Macaulay Culkin influenciou escolha de atores de ‘Harry Potter’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Diretor de filmes como Esqueceram de Mim (1990) e dos dois primeiros longas da franquia Harry Potter (2001-2011), Chris Columbus revelou um detalhe crucial que moldou sua forma de trabalhar na escalação de atores mirins, principalmente na hora de escolher o elenco da série de filmes baseados nos livros best-seller de J.K. Rowling: saber se as crianças tinham os pais certos. Após dirigir Esqueceram de Mim despretensiosamente, o diretor acompanhou como o protagonista Macaulay Culkin, de apenas 10 anos à época da filmagem, sofreu com os abusos de seu pai, e aquilo o fez perceber como um lar saudável era importante para as crianças que eram jogadas no showbusinesss.

As declarações foram feitas em entrevista ao documentário Child Star, de Demi Lovato no Hulu. “Nós terminamos de filmar Esqueceram de Mim, [onde] ninguém se importava muito, mas no decorrer de um ano, Macaulay Culkin se tornou uma grande estrela, e isso foi inesperado. Não é como Harry Potter, em que você sabe que poderia ser extraordinariamente bem-sucedido. Eu vim de uma família da classe trabalhadora, e já vi isso algumas vezes com crianças, de quando você vê alguém que vem de uma família da classe trabalhadora, e de repente eles são jogados [na fama] — e a criança se torna o ganha-pão da família”, explicou Columbus.

O diretor ainda falou sobre como o mundo inteiro estava de olho na escalação de Harry Potter. “Eu tive que colocar antolhos porque era tudo o que eu ouvia em todos os lugares. Você vai para a rua, entra em um pub, vai para qualquer lugar, e as pessoas estão dizendo: ‘Quem você vai escalar? Quem vai ser Harry Potter, quem vai ser Harry Potter?’ Você pega essa informação e a traz de volta para o ator e os pais do ator: ‘Isso vai ficar bem intenso.'”, relembrou ele, que quis assegurar que os atores mirins tivessem consciência de onde estavam se metendo, principalmente porque quem se tornasse o protagonista precisaria assinar um contrato de longa data, para fazer vários filmes. “Esse é o resto da sua vida como uma estrela infantil. Esse será seu legado, e você tem que aprender a viver com isso”, avisava o diretor.

Columbus também lamentou ter descoberto que o pai de Culkin, Marc Maron, era abusivo só após as filmagens de Esqueceram de Mim, mas desse histórico tomou como aprendizado de que uma base sólida em casa era essencial para as crianças. “De repente, percebi que os pais tinham que ser uma grande parte disso. Não posso ter [um ator] indo para casa em um ambiente realmente instável por causa de um filme. Não vale a pena. Era tão importante escalar os pais quanto escalar as crianças”, concluiu.

