‘Gladiador 2’ derruba ‘Ainda Estou Aqui’ do topo das bilheterias no Brasil

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Apesar de mobilizar a nação às salas de cinema e já ter sido visto por mais de 1 milhão de brasileiros, o drama nacional Ainda Estou Aqui não foi páreo em sua segunda semana em cartaz para o arrasa-quarteirão Gladiador 2, que o tirou da primeira posição no ranking de bilheterias. Segundo dados da Comscore, o épico romano de Ridley Scott arrecadou 17,36 milhões de reais e preencheu mais de 677.000 cadeiras após chegar ao circuito na última quinta-feira, 14 de novembro. Ainda forte, o longa de Walter Salles agora ocupa a segunda posição, tendo movimentado 11,07 milhões de reais e quase 471.000 pessoas no mesmo período.

Lançada 24 anos após Gladiador, a sequência acompanha a jornada do herói Lúcio (Paul Mescal), que é levado para o Coliseu após ter sua vila ocupada pelo Império Romano. Abastecido pelo rancor, o jovem guerreiro busca vingança contra os líderes que arruinaram sua vida e encontra apoio no maquiavélico Macrino (Denzel Washington), com o qual planeja a revanche e descobre segredos do passado que o conectam à trama original.

Ainda Estou Aqui, por sua vez, é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e conta a história da família do autor, que carrega até hoje a dor de ter perdido o patriarca, Rubens Paiva, para a tortura dos militares em 1971. Com Fernanda Torres no papel da viúva Eunice, o filme acompanha a luta da mulher para criar os cinco filhos sozinha ao mesmo tempo em que busca justiça para o marido e transparência sobre os crimes do regime.

Confira a seguir o ranking com os dez filmes mais vistos nos cinemas no Brasil no fim de semana:

Gladiador 2

Ainda Estou Aqui

Operação Natal

Venom: A Última Rodada

Arca de Noé

Todo Tempo que Temos

Hybe Cine Fest

Pássaro Branco – Uma História Extraordinário

Robô Selvagem

Terrifier 3

