George Clooney elogia ‘altruísmo’ de Joe Biden por desistir de reeleição

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Um dos principais doadores do Partido Democrata e galã de Hollywood, George Clooney elogiou o presidente americano Joe Biden pela decisão de desistir da disputa à reeleição. “[Biden] fez a coisa mais altruísta que alguém já fez desde George Washington”, declarou o ator no tapete vermelho do filme Lobos, que estreou no Festival de Cinema de Veneza no domingo, 1° de setembro. Primeiro presidente dos Estados Unidos, Washington é lembrado com frequência por ter se recusado a concorrer a um terceiro mandato, atitude que estabeleceu a regra de apenas dois mandatos por presidente no país.

Clooney havia incentivado que Biden deixasse a corrida eleitoral em um artigo de opinião publicado no jornal americano The New York Times em julho deste ano. No entanto, quando questionado sobre o assunto, o astro de Hollywood minimizou seu papel na desistência do democrata. “Todas as maquinações que nos trouxeram até aqui — nada disso será lembrado, e nem deveria ser. É muito difícil abrir mão do poder. Sabemos disso, já vimos isso acontecer em todo o mundo. E quando alguém diz: ‘acho que há um caminho melhor a seguir’, ele merece todo o crédito. Essa é a verdade”, afirmou.

Intitulado “Eu amo Joe Biden. Mas precisamos de um novo candidato”, o artigo de Clooney criticou o mau desempenho do atual presidente, de 81 anos, em um debate contra Donald Trump. “Isso é sobre idade. Nada mais. Mas também nada que possa ser revertido. Não vamos vencer em novembro com esse presidente”, escreveu o ator, que também endossou a até então hipotética candidatura de Kamala Harris no texto. “Joe Biden é um herói, ele salvou a democracia em 2020. Precisamos que ele faça isso novamente em 2024”, concluiu o ator.

