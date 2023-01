Galã da Netflix e herói da Marvel, os atores cotados para ser James Bond

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Desde que Daniel Craig aposentou sua versão de James Bond, em 007: Sem Tempo Para Morrer, a indústria cinematográfica deflagrou uma caçada em busca do nome perfeito para assumir o posto do agente secreto mais badalado do cinema. Nesta semana, o site Daily Mail reportou que o inglês Lucien Laviscount entrou na corrida pelo papel ao encantar a equipe de produção como o galã Alfie, na série Emily In Paris, da Netflix, mas há muitos nomes na disputa.

Aos 30 anos, Laviscount teria a idade perfeita para o personagem, já que a produtora Barbara Broccoli deixou claro seu desejo de que o futuro Bond se mantenha na franquia por 15 anos. Se ganhar o papel, ele será o primeiro homem negro a interpretar James Bond, ideia que anima os produtores. Alguns executivos, no entanto, consideram que a participação do ator no Big Brother de 2011 possa atrapalhar suas chances, já que os intérpretes anteriores de Bond eram mais “eruditos”.

Além do novo galã da Netflix, outro nome cotado recentemente foi o do inglês Aaron Taylor-Johnson, de 32 anos, que vive Pietro Maximoff/Mercúrio no Universo Cinematográfico Marvel. Taylor-Jonhson, inclusive, teria tido uma reunião com Broccoli nessa semana para tratar sobre a possibilidade de assumir o posto do agente secreto, e está entre os favoritos ao posto. Outro super-herói que também está na disputa é Henry Cavill, que deixou recentemente o papel do Super-Homem nos filmes da DC, além de Tom Hardy, que vive o vilão Venom.

Nos sites de apostas, nomes como Rege-Jean Page, que fez sucesso como o duque de Bridgerton, James Norton e Idris Elba também aparecem de maneira recorrente. Elba, inclusive, aos 50 anos, chegou a ser apontado como um dos favoritos, mas é prejudicado pela idade, já que a ideia é que o personagem seja mais novo e tenha vida longa nas telas. O martelo, no entanto, não será batido tão cedo, e o filme deve demorar ao menos dois anos para chegar às telas.