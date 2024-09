Fernanda Torres no Oscar? Saiba quem são as principais oponentes da atriz

Elogiada no Festival de Veneza e no de Toronto, a atriz brasileira Fernanda Torres vem ganhando força na corrida pelo Oscar 2024 com o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Na trama, Fernanda interpreta Eunice Paiva, mãe de cinco filhos que teve de lidar com o desaparecimento do marido, o engenheiro e ex-deputado Rubens Paiva (vivido por Selton Mello), em 1971, depois de ser levado por agentes da ditadura militar. Ela se reinventou, ingressando no curso de Direito e se tornando especialista na defesa dos povos indígenas. Se conquistar a indicação, Fernanda repetirá o feito de sua mãe, Fernanda Montenegro, 25 anos depois de ser nomeada ao prêmio pelo filme Central do Brasil. Confira no vídeo a seguir quais as chances da atriz chegar lá.