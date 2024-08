Dia dos Pais: 5 filmes nada caretas na Netflix para assistir em família

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Encontrar filmes para ver em família pode ser um desafio e tanto — mas os pais não são tão difíceis de agradar. No meio cinematográfico, aliás, longas de ação tradicionais ganharam até o apelido de “filmes de pai”. Abaixo, confira cinco dicas de produções que se encaixam nessa categoria, mas que passam longe de serem caretas ou óbvios. Todos estão disponíveis na Netflix.

Top Gun: Maverick

O filme com Tom Cruise fica na Netflix até o dia 21 de agosto – logo, dentro do prazo para ser visto no domingo, 11, Dia dos Pais. Na trama que tem gosto de nostalgia para os mais velhos, e de adrenalina para os mais jovens, o piloto de caça deve treinar um grupo de novatos para uma missão quase impossível. As cenas de ação, claro, são o ponto alto do filme: os atores de fato rodaram as imagens voando – e Cruise ainda demonstrou suas habilidades como piloto. A classificação indicativa do filme é a partir de 12 anos.

Gladiador

O drama histórico com Russell Crowe vai ganhar um remake em breve com Paul Mescal. Então, nada melhor do que assistir ao emblemático filme lançado em 2000 como um esquenta para a próxima versão. Na trama, um general romano traído pelo imperador Commodus volta anos depois como escravo e gladiador em busca de vingança. O filme é indicado para maiores de 16 anos por conter cenas de violência.

Em Ritmo de Fuga

Embalado por uma bela trilha sonora, o filme frenético é estrelado por Ansel Elgort na pele de um motorista talentoso que trabalha para um chefão do crime, no intuito de pagar uma dívida. Entre cenas de perseguição em alta velocidade, o longa ainda arranja tempo para romance, drama e algumas reviravoltas. A indicação classificativa é de 14 anos.

Donzela

Com Millie Bobby Brown, o filme mostra uma jovem que se casa com um príncipe muito suspeito: a família do nobre rapaz tem uma dívida com um monstro, e, por isso, deve entregar garotas em sacrifício de vez em quando. Mas a donzela do tipo desafia seu destino. O filme mistura suspense e fantasia e a classificação indicativa é a partir de 12 anos.

Os Croods

A animação acompanha a vida de uma família pré-histórica que tem um pai superprotetor, e com razão: são muitos os perigos que rondam o clã, especialmente os animais bizarros que habitam na vizinhança da caverna onde eles vivem. Um incidente os leva a sair de onde moram para procurar um novo lar – uma aventura que causa risos e emoções em quem assiste ao filme. A classificação indicativa é livre.

