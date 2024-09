Críticos gringos se derretem por Fernanda Torres e Selton Mello

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Premiado no Festival de Veneza no sábado, 7, com o troféu de melhor roteiro, o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, agora vem sendo elogiado em outra importante mostra de cinema mundial. Salles e os dois protagonistas, Fernanda Torres e Selton Mello, apresentam o longa nesta semana no Festival Internacional de Cinema de Toronto, o Tiff, no Canadá.

Na rede Thread, o crítico de cinema e editor da revista americana The Hollywood Reporter Scott Feinberg postou um vídeo de Fernanda e Selton no palco, enquanto a plateia aplaudia o filme. “Uma enorme ovação de pé para as estrelas e para o diretor de Ainda Estou Aqui, um excelente filme brasileiro que acabou de passar no Tiff.” No X, antigo Twitter, o editor da Variety, outra importante revista americana, Clayton Davis disse que Ainda Estou Aqui foi o filme que mais o fez chorar este ano. “Será uma tragédia se Fernanda Torres ficar de fora das premiações de melhor atriz”, disse ele. Davis ainda guardou elogios para Fernanda Montenegro, dizendo que a atriz veterana “mostra como se faz um trabalho de atuação de primeira classe sem dizer uma única palavra”. Por fim, ele desejou boa sorte ao cinema brasileiro para o Oscar no ano que vem. “Brasil, vá em frente e prospere nesta corrida de melhor filme internacional.”