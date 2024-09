‘Ainda Estou Aqui’, de Walter Salles, é premiado no Festival de Veneza

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, ganhou o prêmio Osella de melhor roteiro no 81º Festival de Veneza. O roteiro é de Murilo Hauser e Heitor Lorega. No palco, a dupla agradeceu aos colegas, especialmente Fernanda, que estava cotada para o prêmio de melhor atriz, mas perdeu para Nicole Kidman.

No filme, baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, casada com o engenheiro e ex-deputado Rubens Paiva, vivido por Selton Mello. Pais de cinco, eles mantêm a casa cheia de amigos e amigos dos filhos, risadas, boa música e comida. Mas o sobrado caloroso à beira da praia no Rio de Janeiro torna-se escuro e sinistro quando agentes da ditadura militar levam Rubens Paiva para prestar um depoimento, em janeiro de 1971. Ele nunca mais foi visto. Durante anos foi uma das centenas de pessoas desaparecidas durante o regime militar.

Eunice Paiva dedicou sua vida a cuidar sozinha dos cinco filhos, a lutar por informações sobre o paradeiro do marido e justiça e se reinventou de maneira surpreendente. Ainda Estou Aqui é a volta do diretor ao cinema de ficção. Seu último tinha sido Na Estrada, de 2012. No Brasil, Linha de Passe, de 2008.