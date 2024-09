A triste razão que tirou Nicole Kidman do palco do Festival de Veneza

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Nicole Kidman ganhou a Coppa Volpi de melhor atriz no Festival de Veneza pelo filme Babygirl. A australiana, porém, não pode subir ao palco para receber a honraria. Nicole chegou a ir até o local da premiação, mas foi embora ao receber a notícia de que sua mãe, Janelle Ann, morreu. Desde o ano passado, Janelle lutava contra uma doença cardíaca.

A atriz australiana estava entre as mais cotadas para o prêmio ao lado da brasileira Fernanda Torres, que estrela o filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. A vitória coloca Nicole no radar para uma indicação ao Oscar de melhor atriz – Cate Blanchett (Tár, 2023), Penélope Cruz (Mães Paralelas, 2022) e Olivia Colman (A Favorita, 2018) saíram de Veneza com prêmios e depois disputaram a estatueta dourada. Já Fernanda, se for indicada ao Oscar, repetirá o feito de sua mãe, que 25 anos atrás concorreu por Central do Brasil, do mesmo Walter Salles.

Sobre o que é Babygirl?

O filme da diretora diretora Halina Reijn é thriller erótico sobre uma CEO que se envolve com um estagiário mais jovem. O elenco conta ainda com os atores Harris Dickinson, Sophie Wilde e Antonio Banderas no elenco.