Como Curitiba quase virou cenário de filme de Francis Ford Coppola

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O épico Megalópolis enfim chega aos cinemas brasileiros em 31 de outubro após quatro décadas de planejamento e esforços do cineasta Francis Ford Coppola, mestre responsável por clássicos como a trilogia O Poderoso Chefão e Apocalypse Now. De escala ampla e trama experimental — que mistura futurismo com Império Romano —, o filme teve muitas versões antes de ser financiado e produzido pelo próprio diretor e, nessas idas e vindas, chegou até a ganhar contornos brasileiros graças aos elementos urbanistas. Isso porque, em 2003, Coppola pousou em Curitiba, no Paraná, deslumbrado com o planejamento de Jaime Lerner (1937 – 2021) e determinado a gravar parte do filme ali.

Em fase de pré-produção, o filme então seria estrelado por grandes nomes como Nicolas Cage, Russel Crowe, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio e Uma Thurman. A história, por sua vez, era a mesma, protagonizada pelo arquiteto idealista Cesar Catilina e focada em seu embate com o prefeito Franklyn Cicero, político retrógrado e ganancioso que quer impedir a construção de uma utopia. A produção ruiu pouco tempo depois e o diretor partiu para o drama Velha Juventude (2007).

Urbanismo curitibano

Para Coppola, o herói em muito se assemelhava a Lerner, arquiteto que foi prefeito da capital em três mandatos diferentes e ficou lembrado por obras como o calçamento da turística Rua das Flores e a abertura de vias exclusivas para ônibus em 1974, inovação que aliviou o trânsito da capital e foi apenas o segundo sistema BRT (bus rapid transit) no mundo. Durante a viagem, o cineasta atendeu à imprensa em coletiva e, além do transporte público, elogiou o programa de reciclagem e disse considerar a cidade mais limpa do que o normal, apesar de se queixar das fachadas pichadas que observou.

Continua após a publicidade

Nos oito dias que passou na capital paranaense, Coppola ficou hospedado no Hotel Bourbon, comprou bananas em uma frutaria local, foi assistir a uma partida do Atlético contra o Paraná Clube na Arena da Baixada e virou nome de pizza no restaurante A Pamphylia, que serve até hoje uma massa dupla assada com molho de tomate, azeite de oliva e manjericão fresco em referência às camisas tropicais vestidas pelo cineasta. Depois, ele ainda visitou Foz do Iguaçu, Salvador e Rio de Janeiro.

Em 2003, Coppola acreditava que a cidade de Nova York poderia logo se tornar semelhante à visão megalomaníaca que agora conseguiu filmar. Vinte anos depois, a gestão da cidade não passou por grandes transformações, mas, como o personagem que criou, o diretor não abandonou a ideia de que os problemas de uma megalópole sejam solucionáveis pela baixa tecnologia e boa liderança. O resultado ainda carrega a inspiração curitibana, mas foi filmado em Atlanta com os atores Adam Driver, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Laurence Fishburne e Nathalie Emmanuel, entre outros.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial