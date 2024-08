Como a receita polpuda de ‘Divertida Mente 2’ tirou a Disney do prejuízo

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A mais recente animação da Disney em parceria com a Pixar, Divertida Mente 2, logo se tornou o filme de seu nicho mais rápido a atingir a marca de 1 bilhão de dólares em arrecadação mundial, assim como o desenho mais rentável da história, acima de Frozen 2 e Super Mario Bros. O Filme. Para o estúdio, o sucesso veio em boa hora: graças a ele, os ganhos do terceiro trimestre de 2024 superaram os anteriores e a divisão de streaming da companhia — formada pelo Disney+ e subsequentes plataformas regionais — se provou lucrativa pela primeira vez.

Em comunicado oficial, o CEO Bob Iger celebrou a força dos últimos meses e o “excelente desempenho da divisão de entretenimento em bilheterias e em casa”, além de frisar que uma previsão anterior apontava que o streaming se tornaria lucrativo apenas no trimestre seguinte. Divertida Mente 2 chegou ao mercado americano em 14 de junho, uma semana antes de chegar ao Brasil. Por aqui, o lançamento permanece em cartaz e já se tornou a maior arrecadação da história do país, superando produções nacionais e internacionais de todos os gêneros. Até 5 de agosto, mais recente levantamento de dados da Comscore, o filme havia sido visto por mais de 21 milhões de brasileiros, que juntos renderam mais de 432 milhões de reais.

Nos Estados Unidos, 1,3 milhão de assinaturas à plataforma Disney+ foram adquiridas por conta do Divertida Mente original, de 2015. Ao todo, o filme superou a marca de 100 milhões de visualizações por lá. Ao redor do mundo, a sequência já figura na décima posição do ranking histórico de bilheterias, com 1,56 bilhão de dólares, ou 8,77 bilhões de reais. Antes dele, o estúdio vinha enfrentando uma maré de azar com os fracassos de Wish: O Poder dos Desejos e Mundo Estranho, fora estreias pandêmicas como Red: Crescer é uma Fera e Luca, lançadas diretamente no streaming.

Em Divertida Mente 2, a adolescente Riley lida com novas emoções: o Tédio, a Vergonha, a Inveja e a Ansiedade, que logo se apodera de toda sua mente e expulsa a alegria e seus comparsas originais da sala de controle.

