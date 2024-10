Cinco filmes de terror com sangue fresco para maratonar antes do Halloween

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Anunciado por decorações diversas que já ocupam vitrines de lojas pelo Brasil, o Dia das Bruxas — ou Halloween — é indissociável do mês de outubro. Para o cinema, isso significa que salas de exibição e plataformas de streaming devem engrossar a oferta de terror até a data oficial, no dia 31; e, para aficionados do gênero, que não há como evitar uma boa maratona no sofá. De quebra, as plataformas estão repletas de sangue fresco. Confira cinco longas de horror recentes e imperdíveis para ver em casa:

Entrevista com o Demônio

Onde: Netflix

Filmado e editado como um programa de auditório americano dos anos 1970, Entrevista com o Demônio imagina a transmissão de um exorcismo ao vivo no talk show do apresentador Jack Delroy (David Dastmalchian). Com a esperança de aumentar a audiência e bater de frente com o concorrente Johnny Carson, ele convida a parapsicóloga June (Laura Gordon) a demonstrar seu trabalho com a adolescente Lilly (Ingrid Torelli), que se diz possuída pelo demônio. O experimento logo sai de controle, aterrorizando os presentes no auditório e os espectadores em casa.

Os Horrores do Caddo Lake

Onde: Max

Lançado diretamente no streaming, Caddo Lake é o título mais soturno da lista e o mais adequado para os que preferem mistérios criminais a criaturas demoníacas. Quando uma garota de 8 anos desaparece, sua irmã mais velha, Ellie (Eliza Scanlen) adentra a mata pantanosa de sua cidade para procurá-la e, assim, tem sua história emaranhada no drama de Paris (Dylan O’Brien), que sofreu um acidente na região anos antes. Logo, os dois notam o efeito psicodélico que a natureza exerce sobre suas mentes e descobrem que a realidade pode ser mais mística do que parece. O produtor atrelado ao projeto já indica o tom a esperar: M. Night Shyamalan, de Sinais e A Vila.

A Primeira Profecia

Onde: Disney+

Para se entregar aos bons sustos sem deixar de lado o refino cinematográfico, A Primeira Profecia é uma excelente opção. Nele, uma noviça americana viaja à Itália para se tornar freira definitivamente, mas o convento que a acolhe esconde um mistério peculiar que envolve uma órfã maltratada e um esquema para o nascimento do anticristo. Ao invés de ser nostalgia vazia, a prequela de A Profecia (1976) permite que a cineasta Arkasha Stevenson brilhe na confecção de algumas das imagens mais macabras do ano e que a atriz Nell Tiger Free passa por transformação marcante ao lado de Sônia Braga, magnética como antagonista.

Imaculada

Onde: Prime Video

Ainda no tema de gestações amaldiçoadas, Imaculada coloca Sydney Sweeney no papel de uma noviça americana desamparada pela falta de fé em seu país natal. Após o fim de sua paróquia por falta de público, a jovem é convidada a viajar para a Itália, onde trabalhará em um convento hospitalar, destinado aos cuidados de colegas de hábito já no fim da vida. Lá, sinais macabros passam a perturbá-la e, da noite para o dia, a menina surge grávida. Comprovadamente virgem, ela só pode ser sucessora de Maria aos olhos do convento, mas a futura mãe suspeita que seu feto surpresa tenha raízes nada sagradas.

Five Nights at Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim

Onde: Prime Video

Ideal para quem busca um frio na espinha inofensivo e bonecos assustadores, Five Nights at Freddy’s adapta a franquia de videogames homônima, que convidava jogadores a passarem uma noite em um arcade assombrado por animatrônicos sanguinários. No cinema, o protagonismo vai para Mike (Josh Hutcherson), um jovem que ainda lida com o desaparecimento do irmão do meio enquanto cuida da caçula. Necessitado de emprego, ele aceita ser segurança noturno do estabelecimento abandonado, sem saber que enfrentará situações que já abastecem pesadelos de fãs do jogo há anos.

