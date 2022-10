Christian Bale diz que não seria um astro se não fosse Leonardo DiCaprio

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Dono de um Oscar de melhor ator coadjuvante por seu papel em O Lutador (2011), o ator Christian Bale (que também já interpretou o Batman nos cinemas) disse em uma entrevista à revista GQ que bons papéis são sempre oferecidos primeiramente para Leonardo DiCaprio.

“Até hoje, qualquer papel que alguém consiga é apenas porque ele [DiCaprio] dispensou antes”, disse. “Não importa o que alguém lhe diga. Não importa o quão amigável você seja com os diretores. Todas as pessoas com quem trabalhei várias vezes, todas elas ofereceram cada um desses papéis para ele primeiro, certo? Uma delas realmente me disse isso. Então, obrigado, Leo, porque, literalmente, ele pode escolher tudo o que faz. E que bom para ele, ele é fenomenal.”

Christian Bale disse que Titanic foi um dos muitos papéis que perdeu para DiCaprio. “Você sabe o quanto eu sou grato por conseguir qualquer coisa?”, disse Bale. “Eu não posso fazer o que ele faz. Eu também não gostaria da exposição que ele tem. E ele faz isso magnificamente. Mas eu suspeito que quase todo mundo de idade semelhante a ele em Hollywood deve suas carreiras a ele passando em qualquer projeto que seja”, completou.

O ator galês, no entanto, pode ser visto em três filmes recentes: Thor: Amor e Trovão, The Pale Blue Eye e Amsterdam.