Atriz de Diário de Uma Paixão é diagnosticada com Alzheimer como no filme

Intérprete da versão idosa da protagonista de Diário de uma Paixão (2004), a atriz Gena Rowlands, de 95 anos, sofre da doença do mal de Alzheimer — curiosamente, exatamente como sua personagem no romance dirigido por Nick Cassavetes, filho da atriz. A revelação do diagnóstico foi feita pelo próprio Nick Cassavetes, nesta terça-feira, 25. Veterana de Hollywood, Gena recebeu duas indicações ao Oscar ao longo de seus mais de 70 anos de carreira e, em 2015, foi laureada com uma estatueta honorária na premiação.

“Consegui que minha mãe interpretasse a Allie [vivida por Rachel McAdams no romance] mais velha, e passamos muito tempo conversando sobre Alzheimer, querendo ser autênticos sobre isso. E agora, nos últimos cinco anos, ela teve Alzheimer. Ela está com demência total”, compartilhou Cassavetes ao portal Entertainment Weekly. De acordo com o diretor, sua avó, a falecida atriz Lady Rowlands, também sofria da doença. “É tão louco – nós vivemos isso, ela atuou, e agora é por nossa conta.”



Na época das filmagens do longa, Gena falou sobre como a luta de sua mãe contra a doença impactou sua decisão de interpretar Allie. “Gravar Diário de uma Paixão foi particularmente difícil, porque dou vida a uma personagem que tem Alzheimer. Passei por isso com minha mãe, e se Nick não fosse o diretor o filme, acho que não teria aceitado o papel — é muito difícil. Foi um filme difícil, mas maravilhoso”, revelou a atriz à revista O em 2004.

Do que fala Diário de Uma Paixão?

No filme — considerado um dos maiores romances do começo dos anos 2000, Duke (James Garner) é um paciente de uma clínica de repouso que passa os dias lendo um diário para uma colega em que conta a história de amor de Allie Hamilton (Rachel McAdams), uma jovem rica, e Noah Calhoun (Ryan Gosling), um operário de obras, dois jovens que se apaixonam na juventude dos anos 1940 após se conhecerem em um parque de diversões. Com a diferença de classe social, os pais de Allie a impedem de ficar com Noah, mas os dois se reencontram anos depois e enfim vivem juntos para sempre. Ao longo da história, é descoberto que Duke é Noah, e a colega é Allie, que sofre de Alzheimer. O idoso lê a história repetidamente para ajudar sua amada a lembrar do amor de sua vida.

Diário de Uma Paixão está disponível no streaming Max e Prime Video, além de ser possível alugá-lo no Google Play, YouTube e na Apple TV+.

