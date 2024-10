Astro de ‘O Urso’ aparece como Bruce Springsteen em foto de cinebiografia

O ator Jeremy Allen White, vencedor de dois troféus Emmy pela série O Urso, terá seu papel de maior destaque no cinema em 2025 com a cinebiografia do icônico músico Bruce Springsteen. Intitulado Deliver Me From Nowhere, em referência à canção Open All Night, o projeto adapta o livro homônimo de Warren Zanes sobre a criação do disco Nebraska no começo dos anos 1980, quando o cantor estava na faixa dos 30 anos de idade.

Dirigido por Scott Cooper, de Coração Louco (2009), o filme está prestes a ser filmado em Nova York, Nova Jersey e Los Angeles e se debruçará sobre o “momento fundamental” na vida do artista: “O disco é reconhecido como um marco na odisseia musical de Springsteen e fonte de inspiração para toda uma geração de artistas e músicos. Capturado em um gravador de quatro faixas no quarto do cantor, sem a The E Street Band, Nebraska é considerado um de seus trabalhos mais longevos — um disco cru, assombroso e acústico populado por almas perdidas que buscam um motivo para acreditar”, descreve o release de imprensa. O elenco ainda conta com Stephen Graham, Paul Walter Hauser e Odessa Young.

Segundo o diretor em comunicado oficial, o longa almeja “capturar o mesmo espírito do álbum, trazendo a narrativa cativante de Warren Zane para a tela com autenticidade e esperança, para honrar o legado de Bruce em uma experiência cinematográfica transformadora”. Deliver Me From Nowhere ainda conta com consultoria do próprio músico e do produtor Jon Landau, seu colaborador de longa data. No Brasil, a cinebiografia ainda não tem título oficial ou data de estreia.

