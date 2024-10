As primeiras (e promissoras) reações sobre o filme ‘Gladiador 2’: ‘Épico’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Uma plateia selecionada assistiu a primeira exibição de Gladiador 2, em Los Angeles, e as reações iniciais estão um tanto otimistas. Sequência do filme de 2000, de Ridley Scott, a nova produção traz Paul Mescal, Denzel Washington e Pedro Pascal no elenco. Mescal interpreta Lucius Verus II, sobrinho do imperador vivido por Joaquin Phoenix no longa anterior, que foi escravizado como gladiador e retorna à Roma em busca de vingança.

Ainda sob embargo para críticas, o filme ganhou, por enquanto, reações dos que o assistiram nas redes sociais. “Gladiador 2 serve um banquete farto de cenas de ação épicas e uma trama deliciosa de vingança. Paul Mescal oferece uma atuação sólida e confiante diante de um elenco estrelado”, escreveu Simon Thompson, crítico da revista Variety, no Twitter.

Já o crítico americano Scott Menzel disse que Gladiador 2 é “o melhor filme de Ridley Scott desde Perdido em Marte”. “É um espetáculo enorme, sangrento e poderoso, que dá continuidade ao legado do filme original. A produção possui belissimos cenários de época e batalhas épicas. Paul Mescal brilha. Denzel Washington rouba a cena enquanto parece estar vivendo o melhor momento de sua vida.”