Amy Adams vive mãe que ‘vira’ um cachorro em trailer de filme bizarro

Afastada das telas de cinema desde Querido Evan Hansen, de 2021, Amy Adams retorna ao cinema no último trimestre de 2024 com um papel arriscado que pode ou inclui-la novamente em conversas sobre os principais prêmios da indústria, ou consagrar sua maré de azar. Em Nightbitch, inspirado no livro homônimo de Rachel Yoder, ela vive uma dona de casa que passa todos os dias sozinha com o filho pequeno enquanto o marido está no trabalho. Gradualmente, o estresse e o isolamento a enlouquecem até que a mulher passa a acreditar que está se transformando em um cão selvagem. Bizarra, a premissa desperta curiosidade, especialmente com o trailer divulgado na tarde desta terça-feira, 3 de setembro.

Trama peculiar pra cachorro

O vídeo indica que o tom da trama será mais cômico do que sombrio, apostando no humor perverso da situação. Irritada com o comportamento do marido e as pressões impostas por outras donas de casa, a protagonista vivida por Adams, cujo nome não é revelado, nota um aumento dos pelos em seu corpo e das pontas afiadas de seus dentes. Logo, ela é vista comendo como um cachorro, agredindo pessoas e rosnando em cenas que podem ser fatos ou delírios. Ao longo do último minuto do trailer, a personagem lida com a incerteza de estar perdendo a noção de realidade ou se libertando de suas amarras. O vídeo se encerra com uma montagem rápida de imagens que revelam o avanço da transformação e a assertividade despudorada da mulher, que chega a ameaçar “esmagar uma noz” com a própria genital. “Já pensou que o grande segredo pode ser que somos deusas? Nós criamos vida. Somos tão poderosas. Eu sou uma mulher, sou um animal e sou a cadela da noite”, conclui.

Nightbitch chega aos cinemas americanos em dezembro e ainda não tem previsão de estreia no Brasil. A direção e roteiro são de Marielle Heller, cujos últimos dois longas — Um Lindo Dia Na Vizinhança e Poderia Me Perdoar? — foram indicados ao Oscar.

