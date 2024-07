Além de ‘Um Tira da Pesada 4’: onde assistir aos outros filmes da franquia

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Um Tira da Pesada 4: Axel Foley chegou à Netflix nesta quarta-feira, 3, e já lidera a lista de filmes mais assistidos da plataforma. Protagonizada por Eddie Murphy, a franquia cômica que alçou o ator à fama global fez sucesso entre as décadas de 1980 e 1990. Assim como o novo longa, a trilogia original pode ser conferida completa na Netflix, mas há outros serviços de streaming que também tem os filmes disponíveis — seja para assinantes ou mediante aluguel.

Quais plataformas de streaming têm a franquia Um Tira da Pesada?

Além da Netflix, o Paramount+ também oferece os três primeiros filmes da saga para os assinantes. Quem tiver a assinatura do canal Paramount+ no Prime Video, da Amazon, também tem acesso aos longas pela plataforma sem custo adicional.

Quais plataformas oferecem aluguel da franquia Um Tira da Pesada?

Cada um dos filmes da série pode ser alugado ou comprado no Prime Video — a compra sai por 29,90 por filme, enquanto o aluguel varia de acordo com o título escolhido: o primeiro custa 6,90, enquanto o segundo e o terceiro saem por 11,90 cada um. Outras plataformas que também oferecem opções de compra e aluguel para os filmes da franquia são a Apple TV e a Microsoft.

Qual a história de Um tira da Pesada 4?

A trama se passa quarenta anos depois da primeira vez em que o policial desbocado Axel Foley (Eddie Murphy) pisou na Califórnia. Na nova história, ele retorna à cidade para ajudar sua filha única, Jane (Taylour Paige) — com quem tem uma relação distante —, a desvendar outro caso cabuloso e encontrar um antigo parceiro que sumiu. Apesar de parecida com as tramas do passado, a história conta com um elemento novo e cativante: Axel, assim como seu intérprete, tem mais de 60 anos e quer provar que ainda está afiado para combater criminosos — mesmo que eles estejam dentro da própria polícia

