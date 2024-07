Além de ‘Divertida Mente’: 3 animações nada infantis sobre a psique humana

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Sucesso de bilheteria, o filme da Pixar Divertida Mente 2 vem arrebatando espectadores — e sendo combustível de memes online — ao transformar a Ansiedade em uma emoção dominante na mente da protagonista Riley, uma garota de 13 anos. Explorar os meandros da mente é uma atividade comum no mercado de animações. Confira a seguir três outros bons exemplos para ver em casa — especialmente se for para assistir entre adultos.

As Memórias de Marnie

Onde ver: na Netflix

O criativo Studio Ghibli já fez sua fama como casa de animações elegantes, peculiares e profundas, que tratam de temas como o luto, o amadurecimento, a depressão e até distúrbios alimentares – uma teoria que ronda o popular filme A Viagem de Chihiro. Ao contrário de Divertida Mente, contudo, as temáticas propostas pelo estúdio japonês não são óbvias, mas surgem nas camadas do roteiro. Entre eles está o belíssimo e pouco conhecido As Memórias de Marnie, filme capaz de deixar psicólogos de diversas vertentes entusiasmados. Na trama, uma garota passa um tempo no litoral com os tios e descobre uma casa abandonada, onde vive outra jovem, de longos cabelos loiros. A relação entre elas, aos poucos, se revela mais complexa, numa viagem que envolve conexões familiares do passado — com direito a uma cena em meio a uma tempestade que pode ser interpretada como uma incursão ao subconsciente da protagonista.

Continua após a publicidade

Anomalisa

Onde ver: em plataformas de aluguel, como Amazon e Apple

Dirigido por Charlie Kaufman e Duke Johnson, a animação em stop motion é destinada aos adultos – e possui até uma cena de sexo curiosa entre os bonequinhos. Introspectiva e cativante, a trama segue Michael Stone, um palestrante motivacional desmotivado. Todas as pessoas que ele vê ao redor parecem ter o mesmo rosto e a mesma voz, exceto por Lisa, uma mulher que ele conhece em uma convenção e por quem se apaixona. Se no âmbito simbólico a história é sobre a monotonia da vida e os efeitos da solidão, na literatura científica o protagonista pode ser diagnosticado com a Síndrome de Fregoli, um distúrbio psicológico raro, no qual um indivíduo acredita que todas as pessoas ao redor são a mesma, delírio que afeta suas habilidades sociais.

Continua após a publicidade

Soul

Onde ver: no Disney+

Quando está prestes a ter sua grande chance profissional, um músico de jazz cai em um bueiro e entra em coma. Sua alma acorda longe do corpo, em um estranho ambiente de treinamento para pequenas almas que ainda não nasceram na Terra. Enquanto transita por ali, ele analisa o quão desapontante foi sua trajetória até então – desilusão que o faz querer voltar desesperadamente para seu corpo, com o intuito de mudar tudo. Apesar das fofurices da Pixar em cena, o filme fala diretamente ao público adulto sobre preocupações como a busca por adequação, ter um propósito, lidar com a pressão social e o que significa ser alguém bem-sucedido e feliz – temas corriqueiros em boas sessões de psicoterapia.