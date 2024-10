Além da ficção: 3 vezes em que Donald Trump participou de filmes e séries

Cinebiografia polêmica de Donald Trump, O Aprendiz chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 17. Dirigido pelo cineasta iraniano-dinamarquês Ali Abbasi, o longa segue o início da carreira empresarial de Trump (interpretado por Sebastian Stan), que construiu um império imobiliário em Nova York entre as décadas de 1970 e 1980. Antes de entrar para a política, o magnata também fez pontas em diversos filmes e séries, interpretando a si mesmo ou personagens secundários. Confira três produções com participação de Trump e onde assisti-las:

Esqueceram de Mim 2 – Perdido em Nova York

Onde assistir: Disney+

Na sequência do clássico de Natal, Kevin (Macaulay Culkin) se perde no aeroporto e embarca sozinho em um voo com destino à Nova York, enquanto sua família vai para a Flórida. O menino então decide se hospedar no luxuoso Plaza Hotel, que na época pertencia a Trump. O ex-presidente americano aparece no filme brevemente, indicando a Kevin o caminho para a recepção do hotel. Segundo o diretor do longa, Chris Columbus, a participação de Trump foi uma condição imposta pelo próprio magnata para que a equipe pudesse gravar cenas no local. “Pagamos uma taxa, mas Trump também disse: ‘A única maneira de você usar o Plaza Hotel é se eu estiver no filme’. Então concordamos em colocá-lo no filme”, revelou Columbus ao Business Insider em 2023.

Sex and the City

Onde assistir: Netflix e Max

Série de sucesso da HBO, Sex and the City acompanha as aventuras amorosas de quatro mulheres solteiras em Nova York na virada do milênio. Trump fez uma rápida aparição em O Homem, O Mito, O Viagra, oitavo capítulo da segunda temporada, que foi ao ar em 1999. No episódio, Samantha (Kim Cattrall) vai a um bar após o trabalho e encontra o magnata no local, em um jantar de negócios com um empresário que depois tenta seduzi-la. “Samantha, um [drink] cosmopolitan e Donald Trump: não há nada mais nova-iorquino do que isso”, afirma a narradora da série, Carrie (Sarah Jessica Parker).

Os Batutinhas

Onde assistir: Prime Video

Na comédia de 1994, Trump interpreta o pai do riquinho Waldo (Blake McIver Ewing), que disputa a atenção de Darla (Brittany Ashton Holmes) com o protagonista Alfafa (Bug Hall). O personagem de Trump aparece brevemente no final do filme, na arquibancada de uma corrida de kart em que Waldo compete. “Você é o melhor filho que o dinheiro pode comprar” é a única fala do ex-presidente americano no longa.

