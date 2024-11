‘Ainda Estou Aqui’ lidera bilheterias de cinemas no Brasil; veja ranking

O filme nacional Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles e com Fernanda Torres e Selton Mello no elenco, liderou as bilheterias do fim de semana dos cinemas brasileiros, entre os dias 7 e 10 de novembro, período que marca a estreia da produção. Segundo dados da Comscore Brasil, o longa arrebanhou 358.370 espectadores, somando 8,63 milhões de reais em ingressos vendidos. Em segundo lugar ficou o filme Venom: A Última Rodada, terceiro título da saga do vilão do universo do Homem-Aranha, visto por 298.450 pagantes no mesmo período – há três semanas em cartaz, o filme soma quase 2 milhões de espectadores no total por aqui. Baseado no livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui narra a história de Eunice Paiva (vivida por Fernanda) e de como ela sobreviveu e criou os cinco filhos após o sequestro e morte por tortura do marido, Rubens Paiva, pela ditadura militar.

Confira a seguir o ranking com os dez filmes mais vistos nos cinemas no Brasil no fim de semana

Ainda Estou Aqui

Venom: A Última Rodada

Operação Natal

Arca de Noé

Todo Tempo que Temos

Terrifier 3

A Forja – O Poder da Transformação

Robô Selvagem

Não Solte!

A Substância

