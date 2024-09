A surpreendente homenagem de Cate Blanchett à brasileira Clarice Lispector

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A estrela de Hollywood Cate Blanchett exaltou a escritora brasileira Clarice Lispector ao ser premiada no Festival de Cinema de San Sebastian, na Espanha, que aconteceu neste fim de semana. Premiada por sua carreira cinematográfica, a australiana revelou-se uma leitora assídua das obras de Clarice, da onde extrai lições valiosas para a sua vida e trabalho. “Vivemos tempos de incerteza. Eu pego coragem, de certa forma, de Clarice Lispector, uma escritora brasileira que é simplesmente genial, cujos trabalhos eu tenho lido recentemente, e ela diz que há certas vantagens em não saber”, explicou ela.

Além de citar a escritora — que nasceu na Ucrânia, mas se mudou para o Brasil com a família ainda bebê — Cate também leu para o público presente um trecho literário da autora. “Eu sei de muito pouco. Mas tenho a meu favor tudo o que não sei e – por ser um campo virgem – está livre de preconceitos. Tudo o que não sei é a minha parte maior e melhor: é a minha largueza. É com ela que eu compreenderia tudo. Tudo o que não sei é que constitui a minha verdade”, entoou ela, reproduzindo, em inglês, uma parte de Diálogo do Desconhecido, do livro A Descoberta do Mundo.

Pouco antes do discurso na premiação, em uma entrevista coletiva sobre o filme Rumors, a atriz já havia citado Clarice, a quem descreveu como uma “incrível escritora brasileira”, como fonte de inspiração na busca por excelência. “Ela diz: ‘É preciso muito esforço para ser simples’. Geralmente, coisas que parecem sem esforço exigem muita preparação”, apontou ela, exaltando a reflexão ao falar sobre o esforço e comprometimento aplicado em sua carreira no cinema.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: