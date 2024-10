A opinião impopular de Quentin Tarantino sobre ‘Coringa: Delírio a Dois’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A sequência Coringa: Delírio a Dois foi um fracasso de crítica e bilheteria, mas conquistou o coração de Quentin Tarantino, um dos maiores diretores da história do cinema. Em uma entrevista ao podcast The Bret Easton Ellis Podcast, o cineasta foi só elogios ao longa de Todd Phillips: disse que foi assistir esperando que a trama não funcionasse como um filme, mas como um “exercício intelectual, mas acabou se surpreendendo. “Não achei que foi um exercício intelectual. Eu realmente fui capturado pelo filme. Gostei muito das sequências musicais”, atestou ele, dizendo ainda que gosta de ouvir For Once in My Life.

O cineasta revelou ainda que notou semelhanças entre Coringa 2 e o seu filme Assassinos por Natureza, comparando a dupla Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) e Lee Quinzel (Lady Gaga) ao casal perturbado de assassinos em série Mickey (Woody Harrelson) e Mallory (Juliette Lewis). ‘Esse é o ‘Assassinos Por Natureza’ que eu sonharia em assistir. Como o cara que criou Mickey e Mallory, eu amei o que fizeram”, declarou o cineasta, atestando ainda que se divertiu muito com o longa e que riu em diversas cenas.

Protagonista da trama, Joaquin Phoenix também ganhou elogios especiais de Tarantino, que descreveu a performance do ator como uma das melhores que ele já viu na vida. Já Todd Phillips foi comparado pelo cineasta ao próprio Coringa. “Ele está dizendo dane-se para todos. Ele está dizendo dane-se o público do cinema, dane-se Hollywood, dane-se qualquer um que tenha ações da DC e da Warner Brothers […] Todd Phillips é o Coringa”, atestou o diretor, de maneira positiva.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: