A grande mudança de Hollywood por trás de venda da Paramount

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Criado em 1912, o estúdio Paramount é um dos mais antigos e tradicionais polos de produção cinematográfica de Hollywood – empresa que brilhou no auge da era de ouro do cinema americano e ainda abrigou títulos como O Poderoso Chefão, Star Trek e Titanic. Neste domingo, 7, a Paramount foi oficialmente comprada pela Skydance Media, por 8 bilhões de dólares (43 bilhões de reais). Segundo a Skydance, a aquisição é parte de uma estratégia de reposicionamento do estúdio no mercado, com o intuito de torná-lo mais tecnológico e lucrativo. Por enquanto, a empresa ganha o nome de New Paramount.

A movimentação se tornou comum em Hollywood. Afundados em dívidas e com dificuldades de se adequar às novas demandas, os antigos estúdios americanos foram envolvidos em fusões ou comprados por empresas de tecnologia ou estúdios mais antenados. Caso da Disney que adquiriu a Fox; e a Discovery que agregou a Warner. Enquanto isso, a Netflix dominava o mercado, se estabelecendo como um player importante no cenário. A virada mais marcante dessa transição se deu em 2022, quando a Amazon comprou a lendária MGM, casa de clássicos como O Mágico de Oz e a franquia 007, hoje englobada no catálogo do Prime Video e do MGM+.

Negócios de família

Administrada pela família Redstone, a Paramount agora passa para outro clã de bilionários: ela ficará sob os cuidados de David Ellison, que fundou a Skydance em 2010 e é filho do magnata Larry Ellison, que fundou a empresa de softwares Oracle. Segundo David Ellison, o plano é fazer da New Paramount uma empresa híbrida de produção criativa e tecnológica, visando áreas como games, streaming e maior uso da inteligência artificial em seus produtos.