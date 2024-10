A contagem regressiva para a chegada de ‘A Substância’ ao streaming

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Um dos filmes mais badalados do ano, o terror cômico A Substância — que concorrerá ao Globo de Ouro como comédia — já tem data para chegar ao streaming: estreia dia 31 de outubro, no MUBI. Protagonizado por Demi Moore e Margaret Qualley, o filme estreou no dia 19 de setembro, conquistando a crítica e o público com um enredo critico à ditadura da beleza e cenas grotescas.

Qual a história de A Substância?

A Substância imagina uma droga capaz de rejuvenescer qualquer um que a inocule em si mesmo. Em decadência, a celebridade Elisabeth Sparkle (Demi Moore) decide ceder ao tratamento, mas é surpreendida pelo resultado: em vez de simplesmente fazer sua cútis voltar no tempo, o medicamento cria uma nova entidade, Sue, com quem a estrela passa a dividir a vida de sete em sete dias. Quando uma acorda, a outra entra em estado vegetativo, mas qualquer desequilíbrio no calendário tem graves consequências.

