Por que ‘A Substância’ é o melhor filme da carreira de Demi Moore

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Dirigido e escrito pela francesa Coralie Fargeat, que ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes deste ano, A Substância narra a história de uma mulher que se submete a um procedimento extremo para rejuvenescer. No elenco, Demi Moore e Margaret Qualley interpretam a mesma personagem, mas em corpos distintos – dualidade que leva a uma competição entre ambas para decidir quem está no controle. No site agregador de críticas Rotten Tomatoes, o filme é o mais bem avaliado da carreira de Demi, tanto que ela vem sendo cotada para concorrer ao Oscar com a produção. Confira no vídeo a seguir mais detalhes sobre A Substância.