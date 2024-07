A audiência surpreendente do filme sobre vice de Trump na Netflix

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após o anúncio de Donald Trump sobre a escolha do senador J.D. Vance como seu vice na corrida pela presidência dos Estados Unidos, o filme sobre a infância conturbada de Vance ganhou uma audiência surpreendente na Netflix. De acordo com dados da Luminate Data, empresa de dados americana que agrega dados da indústria de entretenimento, o longa Era Uma Vez um Sonho registrou 19,2 milhões de minutos consumidos nesta segunda-feira, 15 de julho, um aumento de 1.180% em comparação com o dia anterior, quando fora tivera 1,5 milhão de minutos reproduzidos na plataforma. O longa estrelado por Glenn Close e Amy Adams tem duas horas de duração, e os dados sugerem que a audiência foi de 9,5 milhões de espectadores.

Após a Imagine Entertainment comprar os direitos do livro de memórias Hillbilly Elegy, escrito por J.D. Vance, o filme foi lançado em 2020 com direção de Ron Howard e roteiro assinado por Vanessa Taylor. A recepção do filme foi negativa, apesar de ter rendido elogios às atuações. A história dramatiza a história de Vance, que relata ter tido uma infância difícil ao conviver com uma mãe que abusava de álcool e drogas — entre elas, heroína.

Do que fala o filme Era Uma Vez um Sonho

Criado em uma região das Apalaches, uma área pobre dos Estados Unidos, o jovem J.D. (Gabriel Basso) conseguiu o que parecia impossível: sair dali para estudar direito na exclusiva Universidade Yale, à custa de uma bolsa de estudos e um punhado de empregos. Depois, às vésperas de ser recrutado por uma firma de advocacia, ele precisa retornar para casa por causa de sua mãe, a dependente química Bev (Amy Adams). Na saga, ele relembra de quando era criança (vivido por Owen Asztalos) e tinha como porto seguro a avó, Mamaw (Glenn Close). Glenn foi indicada ao Globo de Ouro e ao Critics Choice Awards por sua atuação.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: