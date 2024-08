3 atletas que largaram o esporte e viraram estrelas de Hollywood

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Para além de suas carreiras no cinema e na televisão, alguns atores incensados também têm talento para os esportes. Conheça três artistas que, na juventude, fizeram sucesso como atletas profissionais — mas conquistaram outro tipo de holofote:

Jason Statham

Consagrado em filmes de ação, o ator inglês Jason Statham já foi atleta de salto ornamental. Ele participou da equipe nacional de mergulho da Grã-Bretanha durante dez anos e, em 1990, representou a Inglaterra nos Jogos da Commonwealth, uma competição entre nações que fizeram parte do Império Britânico. Statham também participou das seletivas para os Jogos Olímpicos de Seul, na Coreia do Sul, em 1988, e para a Olimpíada de Barcelona, na Espanha, em 1992 — mas não conseguiu se classificar para o evento principal. Ele começou a trabalhar como modelo de marcas esportivas pouco depois, e fez sua estreia no cinema em 1998. Apesar da carreira bem-sucedida em Hollywood, o ator já confessou que se arrepende de não ter realizado o sonho olímpico. Em 2016, quando a Inglaterra faturou seu primeiro ouro nos saltos ornamentais nos Jogos Olímpicos do Rio, ele celebrou a vitória do país e comentou: “É um assunto delicado que eu nunca tenha chegado às Olimpíadas. Os mergulhadores agora são fantásticos. Eu comecei tarde demais, provavelmente não era minha praia”, disse.

Dwayne Johnson

Filho e neto de lutadores, Dwayne Johnson teve uma adolescência complicada — dos 13 aos 17 anos, ele foi detido oito vezes por infrações como roubo, brigas e fraude. No ensino médio, um professor descobriu que o jovem tinha talento para o futebol americano e o convenceu de largar a vida errônea. Johnson era tão bom no esporte que chegou a ganhar uma bolsa universitária para jogar no Miami Hurricanes, da Universidade de Miami. Tempos depois, ele foi para a luta livre, modalidade na qual ganhou o apelido de The Rock. No início da década de 2000, já com uma carreira consolidada nos ringues, Johnson deu seus primeiros passos em Hollywood, estrelando em filmes de ação e aventura. Ele atuou, também, em várias comédias sobre esportes — como Treinando o Papai (2007), que apresenta The Rock como um jogador de futebol solteiro e sem responsabilidades que descobre ter uma filha, e O Fada do Dente (2010), no qual ele interpreta um jogador de hóquei que ganha asas e é obrigado a trabalhar recolhendo dentes de leite.

Terry Crews

Conhecido por papéis de humor no cinema e na televisão, Terry Crews fez carreira no futebol americano antes de despontar como ator. Após terminar o ensino médio, ele recebeu uma bolsa de estudos integral para cursar Belas Artes e jogar futebol americano na Universidade do Oeste de Michigan. Crews venceu campeonatos universitários importantes e foi convocado para a NFL em 1991. Ele jogou profissionalmente por seis anos, período em que passou por cinco times — L.A. Rams, San Diego Chargers, Washington Redskins, Philadelphia Eagles e Rhein Fire, clube alemão. Quando se aposentou dos campos, decidiu seguir a carreira de ator. Crews foi destaque na comédia As Branquelas, de 2004, e logo depois viveu o muquirana Julius na série Todo Mundo Odeia o Chris.

