100 Dias: o novo projeto ambicioso do diretor Carlos Saldanha nos cinemas

O diretor Carlos Saldanha (A Era do Gelo, Rio e How to be a Carioca) começa a rodar em breve o filme 100 Dias, produção baseada na vida real do navegador e escritor brasileiro Amyr Klink, o primeiro homem a atravessar o oceano Atlântico Sul em um barco a remo na história, em 1984. O longa protagonizado pelo ator Filipe Bragança já está em produção, e as filmagens iniciam em 15 de julho. Em entrevista a VEJA, Saldanha explicou o que o levou ao novo projeto ambicioso que tem previsão de estreia em 2025 nos cinemas.

“O que mais me inspirou para trabalhar em 100 Dias, além de ler o livro de um brasileiro que teve esse feito único e foi uma inspiração para muita gente, foi ter a chance de participar desse tipo de história que precisa ser contada. Temos poucas histórias positivas de brasileiros que conquistam feitos inusitados ou que não valorizamos corretamente. Um filme desse calibre, criar um filme bonito e emocionante de um brasileiro tão importante e admirado é um grande atrativo de um projeto como esse”, declarou o diretor.

A produção é a cargo do Ventre Studio, com coprodução da Star Original Productions, selo da Disney. O filme narrará a saga de Klink após ter saído de Luderitz, na Namíbia, o que aconteceu em alto-mar, e sua chegada a Salvador. “A minha expectativa é fazer um lindo filme, que traga a tona um projeto de vida, um projeto de mudança de um brasileiro que fez algo que ninguém poderia imaginar que poderia ser feito, além de trazer uma mensagem para que as pessoas se inspirem e se conectem com essa história. A gente precisa de exemplos positivos e eu tenho grandes expectativas de que as pessoas irão se conectar com essa história do Amyr”, completou Saldanha.

Do que fala o filme 100 Dias?

De acordo com a sinopse de 100 Dias, o jovem marinheiro Amyr (Filipe Bragança) embarcará, literalmente, em uma jornada de autodescoberta — enquanto luta contra as ordens de um pai autoritário — ao decidir cruzar o Atlântico sozinho dentro de um barco a remo. O longa de Carlos Saldanha é baseado na autobiografia de Amyr Klink, Cem Dias Entre o Céu e o Mar (1985), que já vendeu mais de 270 000 exemplares até hoje.

Quais filmes Carlos Saldanha já dirigiu?

Além das franquias A Era do Gelo e Rio, Carlos Saldanha também dirigiu O Touro Ferdinando, e as séries Cidade Invisível e How to be a Carioca.

Quem é Amyr Klink?

Filho de um libanês com uma sueca, Amyr Klink nasceu em São Paulo capital em 25 de setembro de 1955. Formado em economia pela USP (Universidade de São Paulo), ele também é pós-graduado em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. De 12 de junho a 19 de setembro de 1984, Klink realizou atravessou sozinho, em um barco a remo, o oceano Atlântico. Cinco anos depois, o navegador viajou sozinho novamente, agora de veleiro, à Antártica por um ano. Sua embarcação, porém, ficou presa por sete meses no gelo da Baía de Dorian, enseada localizada no Arquipélago Palmer, na Antártida.

