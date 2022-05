O que explica o sucesso de Teresina na educação?

O que as evidências mostram sobre o que funciona de fato na área de Educação? O autor conta com a participação dos leitores para enriquecer esse debate.

Teresina começou a fazer o dever de casa ainda na virada do século passado, com importantes iniciativas nas áreas de correção do fluxo escolar, gestão e alfabetização. Desde 2003 já vem alfabetizando as crianças no 1º ano com uso de métodos cientificamente comprovados (método fônico).

Ao longo da primeira década implementou uma série de outros programas e iniciativas e, entre 2010 e 2012 sofreu uma forte descontinuidade. A gestão anterior retornou em 2013, recuperando e aprimorando algumas das estratégias e mecanismos anteriores. E, indo além, introduziu estratégias de ensino estruturado vinculadas aos mecanismos de gestão. A partir de 2015, e nas rodadas subsequentes da Prova Brasil, tornou-se a capital brasileira e município de maior porte com melhor desempenho nas séries iniciais e finais.

Se você quiser saber mais sobre o assunto participe da live que será realizada nesta próxima terça-feira, dia 24 de maio às 10 horas, e contará com a participação de dois dos ex-secretários do Município, Kleber Montezuma e Washington Bonfim. Clique aqui para se inscrever.

Em breve voltarei ao tema.

