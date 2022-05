As respostas técnicas do Tribunal Superior Eleitoral aos questionamentos de cunho político sobre as urnas eletrônicas, impõem as Forças Armadas uma escolha: se param ou se continuam a dançar no ritmo da música imposta pelo maestro Jair Bolsonaro.

Vemos agora que o TSE se equivocou ao convidar os militares a integrar a Comissão de Transparência. Em princípio não parecia má ideia, mas foi desvirtuada pelos militares que transformaram o convite para participar numa autorização para controlar e comandar o processo eleitoral.

Os questionamentos, notadamente os sete últimos, expuseram todo o desconhecimento dos militares a respeito do assunto. As respostas, assertivas e detalhadas, além de evidenciar a confiabilidade das urnas, deixaram as Forças na constrangedora posição de serviçais (incompetentes e desinformados) dos intentos golpistas do presidente da República.

O toque de recolher, no momento, seria a melhor opção. A fim de que não se repita, nas eleições, o vexame a que a instituição militar foi submetida na área da Saúde onde, na pandemia, esteve representada pelo general (na época ainda na ativa) Eduardo Pazuello.