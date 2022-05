Rio reproduz polarização

Do alto de sua experiência de anos à frente do Ibope, Carlos Augusto Montenegro, hoje no comando do Ipec, acha que a eleição para governador do Rio de Janeiro vai se resolver no primeiro turno. Isso por causa da polarização entre o governador Claudio Castro e o candidato do PSB, Marcelo Freixo, que reproduz, na visão dele, o ambiente nacional da disputa entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva.

Montenegro fez essa avaliação agora há pouco num almoço de figuras de destaque na cidade do Rio, em torno de Claudio Castro. O governador não estava ouvindo quando o especialista em pesquisas fez a sua análise para um grupo de candidatos.

Na opinião de Montenegro, a inexistência de outras candidaturas competitivas indica que a questão será resolvida logo em 2 de outubro. Ele não arrisca, porém, um palpite sobre o vencedor. Mas tem certeza de que será uma eleição “difícil” para todos: candidatos e eleitores.

De um lado, a dificuldade de Freixo de ampliar apoios ao centro. De outro, a necessidade de Castro de convencer o eleitorado de que não representa aquela ala de políticos fluminense que levaram a política do estado a migrar para o noticiário policial.

Continua após a publicidade