🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Imagem Blog

Crônicas de Peso

Por Cid Pitombo Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
O cirurgião bariátrico e pesquisador na área de obesidade Cid Pitombo reflete, em seus textos, sobre alimentação, movimento, ganho... e perda de peso
Saúde

Tempos modernos na era das canetas e das eleições

Colunista reflete sobre o peso de promessas políticas para a população obesa e desafios para chegada das "canetas emagrecedoras" ao sistema público de saúde

Por Cid Pitombo 21 set 2026, 12h00
Pessoa aplicando uma injeção de insulina na barriga com uma caneta azul e cinza, segurando a pele com a outra mão. Usa uma aliança dourada no dedo anelar
A obesidade afeta cerca de 41 milhões de adultos no Brasil (Reprodução/Getty Images)
Continua após publicidade
Tempos modernos na era das canetas e das eleições Priorizar nos meus resultados Google

“Tempos modernos”. Essa preciosa obra de arte criada há 90 anos, dirigida e protagonizada pelo lendário Charles Chaplin, demonstra o quanto a alienação do trabalhador provocada pela industrialização em massa torna tudo tão desumano e manipulável. O processo eleitoral, principalmente no Brasil, reflete muito o enredo dessa brilhante produção.

Durante mais de dez anos, coordenei, cuidei e operei em um projeto que foi uma das maiores ações criadas pelo sistema público mundial para tratar

portadores de obesidade mórbida, e pude entender como essa população é esquecida, abandonada, passiva e conformada com o abandono em seu
tratamento. Pois perdeu o mais importante: a esperança. Assim como no filme de Chaplin, seguem o que lhe oferecem.

Operei mais de 3500 pacientes e cuidei de mais de 6 mil. Aguentamos pouco mais de duas eleições, mas quando o político julgou que havia outras prioridades, tudo acabou e os obesos voltaram para linha de produção em massa. Nunca uma frase de um filme da década de 30 foi tão moderna para o político do Brasil: “Anime-se – nunca diga morrer. Vamos nos dar bem!”

Siga
Continua após a publicidade

Nesta semana, a pouco mais de quinze dias das eleições, foi alardeado que seria oferecida aos milhões de obesos de baixa renda desse país as “canetas emagrecedoras. Não estou aqui para posicionamentos políticos, mas sei o quão grave é fazer o obeso sonhar e torço para que, dessa vez, a promessa eleitoral se cumpra, seja qual for o eleito.

Quando voltamos à era Chaplin, da grande crise da década de 30, havia um uso abusivo do operário, sem direitos. Hoje, assistimos a uma melhora

Continua após a publicidade

significativa nesses benefícios e um enorme massacre sobre os grandes empresários que tornam possíveis os empregos.

Nos últimos anos, tenho visitado dezenas de indústrias produtoras dessas novas medicações no Brasil e no mundo, o que me levou a entender o quão difícil é a sua produção. Diversas empresas brasileiras investiram milhões em pesquisas, compra de equipamentos, certificações, treinamento de pessoal e geração de empregos diretos e indiretos para produzir no país uma medicação genérica que, com o preço mais competitivo, poderá alcançar um número maior de obesos. O meu agradecimento vai para eles, empresários e seus funcionários.

No momento em que imaginamos uma ampla distribuição no Sistema Único de Saúde (SUS), as variáveis se tornam bem mais complicadas, por isso o meu receio de falsas promessas. Para o obeso que há anos está esquecido, o sentimento de mais um tratamento que não irá acontecer nos remete o quanto, apesar de humanos, somos desumanos com eles. Como se diz na película: “qual é a utilidade do tentar”?

Continua após a publicidade

A logística de distribuição em massa desse tipo de medicamentos é muito complexa. Se a caneta for “dada” no posto de saúde, provavelmente teremos um enorme mercado paralelo de venda. Mesmo que não haja a venda, poucos têm educação adequada para entender como dosificar e aplicar a medicação, pois vivemos em um país onde a educação de qualidade já deu lugar à simples aprovação de alunos.

E menos ainda há condições de armazenar esses remédios de forma adequada. Se for aplicada na unidade de saúde semanalmente, haverá um enorme custo logístico: cada caneta tem que ser identificada e armazenada em área refrigerada.

Continua após a publicidade

Portanto, a unidade de saúde, além de terrefrigeradores, vai precisar de gerador, serviço de manutenção, etc. O transporte até as unidades também deve ser feito por caminhões especiais. O paciente terá o custo semanal do transporte e da ausência no trabalho para fazer a aplicação. Todo esse gasto deveria ser muito bem calculado antes de propor uma terapia para dezenas de milhões de pessoas.

Além disso, o tratamento não se limita somente à aplicação da medicação. A perda de peso e o controle das doenças metabólicas, quando associadas, deve ser permanentemente avaliada por médicos, nutricionistas e psicólogos. A dieta durante o curso do uso da medicação também inclui um aumento na ingestão de proteínas, como carne (“picanha”), ovos, suplementos e outras, algo não tão comum na mesa do brasileiro.

Continua após a publicidade

No final, Chaplin se demonstra resiliente com a adversidade da humanidade e revela que estar livre é o mais importante. No Brasil, a resiliência do obeso de baixa renda existe, mas a liberdade só será alcançada se ele tiver acesso ao tratamento. A minha preocupação é que, no fim, o paciente receba um abraço e, assim como no filme, escute: “Sorria, embora seu coração esteja doendo…”

Publicidade
TAGS:
Diabetes
Obesidade
Ozempic
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).