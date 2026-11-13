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Saúde

Mar em fúria: o que a COP diz sobre a saúde climática e pública

A ideia da felicidade passageira do consumo, do lucro e a total falta de credibilidade da tempestade que está por vir nos fez uma população inerte

Por Cid Pitombo 13 nov 2026, 11h00
Vista aérea de uma cidade com muitos arranha-céus sob um céu e atmosfera densamente poluídos, com tons de laranja e marrom. A poluição obscurece a visibilidade, tornando os edifícios distantes quase imperceptíveis.
Mais de oito milhões de pessoas morrem por ano por doenças relacionadas à poluição. Só no Brasil, são quase 100 mil (Getty Images/Reprodução)
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Uma intrigante película nos faz entender como a ganância e o ego levam à destruição, mesmo quando a natureza dá fortes sinais de uma tragédia iminente. George Clooney interpreta o capitão Billy, que sempre foi muito bem-sucedido e competitivo em suas pescarias, mas não deu sorte em suas últimas jornadas. O centro dessa trama é: ao fracassar novamente, Billy decide, com sua tripulação ávida por ganhos financeiros, ultrapassar os limites seguros do mar, mesmo sabendo que uma tempestade perfeita estava se formando. Eles a desafiam e perdem suas vidas.

Nesta semana, as questões climáticas do nosso mundo estão sendo novamente discutidas na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP. O assunto já passou dos limites há muito tempo e parece que os capitães que gerenciam nosso planeta insistem em copiar a história do filme.

A natureza, em geral, não reage, mas se vinga. Nossa crônica não irá invadir o território do desmatamento, poluição de rios e mares, lixo eletrônico, efeito estufa, veículos a combustão ou microplásticos e, sim, às óbvias consequências sobre a nossa saúde e a do nosso planeta.

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Um dos elementos principais para nossa sobrevivência é a água. Perfurações de poços superficiais que são reabastecidos pelas chuvas e a utilização das águas de rios e lagos são previstas para o nosso uso, mas, em muitas áreas, inclusive no Brasil, perfurações profundas e ilegais têm atingido os chamados aquíferos, reservas gigantescas de água doce que demoram mais de 100 anos para serem novamente formadas, e isso, em geral, para ser pulverizado em áreas agrícolas ou matar a sede de animais que irão nos alimentar.

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Países que já perceberam esse erro, economizam sua água e deixam para nós o desperdício. Sai mais barato comprar a nossa comida do que gastar a própria água para produzir, água essa que eles utilizam em áreas mais rentosas da economia e para consumo de sua população.

Um segundo elemento vital é o oxigênio que cada vez mais está se tornando escasso e misturado com outros gases que não foram feitos para navegar em nossos pulmões. Queimamos as árvores e poluímos o mar, com seu enorme pulmão de fitoplâncton. Rios, mares e lagoas viraram o depósito natural de todo tipo de lixo, levando a doenças diretas e indiretas, pelo consumo de animais, peixes e vegetais contaminados.

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Mais de oito milhões de pessoas morrem por ano por doenças relacionadas à poluição. Só no Brasil, são quase 100 mil. Doenças cardiovasculares, pulmonares, doenças de pele, renais, uma diversidade de tipos de câncer, além de morte por trauma, soterramento e afogamento nas tragédias climáticas, fazem parte dessa nossa ousadia de desafiar o equilíbrio do nosso ecossistema. Moro no Rio de Janeiro, por aqui chove há quase três meses, e agora, em pleno novembro, já fui trabalhar de casaco.

As próprias redes sociais e internet, navegadas pela tripulação mais jovem, com sua poluição visual, têm contribuído em muito com essa destruição e seus efeitos. Se o rio ou mar estão poluídos, a inteligência artificial o torna limpo para fotos nos iludindo que está tudo bem.

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O alto consumo de produtos, estimulado pelas telas, aumenta a produção e, com isso, gastamos água, produzimos mais calor, consumimos recursos naturais e cada vez mais poluímos, destruímos e mudamos nosso clima. Temos uma frota com quase duzentos barcos/países de todos os tamanhos e formas e os capitães que definem as regras dessa pescaria têm se reunido há anos (São 31 anos… o que mudou?), mas sempre decidindo pelo caminho em direção à tempestade, assim como na trama.

Durante anos, era comum escutarmos discussões sobre o clima e me parecia real a preocupação de todos com o tema, mas, de uns tempos para cá, me vejo no barco do capitão Billy e parece que todos somos sua tripulação.

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A ideia da felicidade passageira do consumo, do lucro e a total falta de credibilidade da tempestade que está por vir nos fez uma população inerte, mas, se ninguém mudar o curso desse barco, não precisaremos nem mais nos preocupar com doenças, pois não teremos mais um planeta para cuidar e onde nos tratar.

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