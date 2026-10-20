Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Imagem Blog

Crônicas de Peso

Por Cid Pitombo Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
O cirurgião bariátrico e pesquisador na área de obesidade Cid Pitombo reflete, em seus textos, sobre alimentação, movimento, ganho... e perda de peso
Saúde

Direita e esquerda: a lição que o corpo nos ensina

Assim como o corpo humano depende do equilíbrio entre seus dois lados, uma sociedade precisa aprender a conviver com as diferenças para sobreviver

Por Cid Pitombo 20 out 2026, 16h30 | Atualizado em 20 out 2026, 17h39
Dois modelos de feltro de rins humanos sobre fundo creme. O rim esquerdo está cortado ao meio, revelando estruturas internas em tons de vermelho, azul e branco. O rim direito está intacto, em marrom escuro, com vasos em azul e vermelho saindo de um lado
Convivência pacífica entre os órgãos é melhor do que eliminar um dos lados, diz colunista (Reprodução/Getty Images)
Continua após publicidade
Direita e esquerda: a lição que o corpo nos ensina Priorize VEJA no Google

Na intrigante ficção de ideologias “Guerra Civil” (2024), do diretor Alex Garland, a parte americana da direita acaba se unindo aos radicais territórios esquerdistas dos Estados Unidos para derrotar um autoritário presidente na capital Washington, que tem seus interesses acima do cidadão. Na semana decisiva para o nosso país, que não é os Estados Unidos e precisa como nunca crescer, a crônica viajará nessa dicotomia.

Quando trazemos o tema para a medicina, já pararam para pensar que Deus, ou quem vocês julguem que nos criou, ao fazer o corpo humano, nos deixou com a opção de esquerda e direita, com um único objetivo? A preservação da espécie humana.

Diversos dos nossos órgãos, alguns vitais, estão em lados opostos, e a perda ou derrota de um obrigatoriamente fortalece o outro, para que
nosso corpo — ou país — possa crescer e sobreviver.

Temos dois pulmões. Se perdermos um por infecção, trauma ou doenças diversas, teremos o do outro lado para nos manter respirando. Caso o mesmo aconteça com um dos rins, por um mecanismo natural o outro hipertrofia, ou seja, fica mais forte. E é justamente isso que preserva a nossa função renal.

Siga
Continua após a publicidade

A derrota nas urnas do ovário ou testículo não fará com que não tenhamos eleitores ou filhos no futuro, porque o do lado dito oposto tem toda a capacidade de preservar a democracia — a procriação.

Da mesma forma acontece com nossos braços, mãos, pernas e pés. Temos o da direita e o da esquerda, assim como as orelhas: mesmo que uma se perca, teremos a outra para escutar. O mesmo eu diria dos olhos.

Continua após a publicidade

Na verdade, a eliminação de um dos lados não é o previsto; só acontece na ditadura da minoria, pois o ideal é que haja uma convivência pacífica entre eles.

Já perceberam que é muito mais equilibrado termos a perna direita e esquerda, podermos escutar com os dois lados, enxergarmos para todas as direções ou eliminar nossas diferenças por dois rins? Da mesma forma, temos mais oxigênio para viver quando o pulmão direito convive harmonicamente com o esquerdo.

Continua após a publicidade

Nosso corpo ou sociedade não foi feito para ter só um lado, mas precisa da convivência afinada entre eles, e esse é o ideal para um país crescer
forte e equilibrado.

Quando temos só uma perna, orelha, olhos, pulmão, ovário ou testículo, corremos o risco de termos menos equilíbrio, ouvirmos só um lado, olharmos apenas para uma direção, nos acomodarmos por falta de oxigênio e arriscarmos o futuro do corpo — ou da nação.

Continua após a publicidade

A agressividade de um lado ou órgão querendo o mal do outro nunca trará benefícios. É importante dizer que, no próximo domingo, quem irá decidir por tudo isso é um órgão único, de centro, mas o que nos faz a espécie mais inteligente do planeta: nosso cérebro.

Que saibamos fazer bom uso dele e que saiamos dessa eleição com todos os órgãos preservados, mantendo os de esquerda e os de direita convivendo com suas divergências, mas de forma respeitosa.

Publicidade
TAGS:
corpo humano
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).