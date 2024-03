Necessária sinfonia escolar

Todo ano o Brasil se deslumbra com o desfile das escolas de samba. Além da emoção pela arte, o espectador se empolga com a engenharia e a gestão. É raro empreendimento mundial capaz de mobilizar milhares de figurantes em complexa coreografia, em tempo exato, movendo veículos, edifícios, esculturas, tudo em perfeita sincronia, graças a engenheiros, inventores, artistas e mecânicos trabalhando de forma organizada ao longo de meses. O observador se deslumbra com a arte e a técnica e se orgulha de ser compatriota do genial grupo. Contudo, quase ao mesmo tempo da celebração carnavalesca, deu-se o anúncio do Censo Escolar, retrato da má qualidade e desigualdade de outras escolas — as de nossas crianças.

Sonhando com um Brasil melhor, o observador se pergunta por que nossa capacidade não é usada para compor e executar uma sinfonia escolar: pôr todas crianças em um sistema educacional de base com máxima e idêntica qualidade. Fazer a apoteose de um país educado: economia eficiente com alta produtividade, inovadora e competitiva; a sociedade organizada de maneira justa, conforme o talento desenvolvido por cada brasileiro durante sua formação; sociedade harmônica, sem pobreza, nem violência, com instituições democráticas sólidas.

“O Censo mostra que poucos concluem o ensino médio com a qualidade que o mundo atual requer”

O Brasil dispõe dos recursos necessários para realizar esta sinfonia escolar: um idioma comum, território integrado, 2 milhões de professores em quase 200 000 escolas, 8 milhões de alunos em universidades, extensiva rede de comunicações, programas nacionais de merenda, livro didático e transporte escolar. Falta o entusiasmo e o prazer pela educação que sentimos pelo Carnaval. Somos carnavalescos, não educacionistas.

Continua após a publicidade

Não seria difícil formular e implantar um sistema nacional para educação de base com máxima qualidade para todos. Se tivéssemos pela educação o mesmo entusiasmo e motivação que sentimos pelo Carnaval, a implantação desse sistema seria mais fácil do que organizar a festa do Sambódromo. O problema não está na falta de recursos ou de capacidade de gestão, está na falta de vontade nacional entre eleitores e eleitos, de estadistas educacionistas, como já tivemos abolicionistas e desenvolvimentistas. Tanto quanto o Carnaval, o futebol encanta o Brasil, que por isso busca ser o melhor do mundo, não nega bola a pobre ou rico, porque não quer desperdiçar o mérito de nenhum brasileiro. Mas não sentimos o desejo de ganhar campeonato mundial de educação, e temos ainda menos vontade de assegurar escola com a mesma qualidade para todos.

Não valorizamos o potencial de cada brasileiro ao nascer, para quando educado construir um país mais rico, justo e sustentável. Falta o ânimo nacional, e, além disso, a parcela rica teme o fim da proteção assegurada pela desigualdade escolar. Aceita-se com naturalidade um sistema escolar sem qualidade e brutalmente desigual, deixando que a maior parte da população seja analfabeta para a contemporaneidade. O Censo Escolar mostra que poucos concluem o ensino médio com a qualidade que o mundo atual requer. Por isso não canalizamos nossa criatividade para compor a peça sinfônica escolar que o Brasil necessita desde nossa origem.

Publicado em VEJA de 1º de março de 2024, edição nº 2882