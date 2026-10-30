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Comportamento

O prazer de fazer planos

Esperar por algo bom melhora a vida

Por Lucilia Diniz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 06h00
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Gosto de ter algo bom para esperar até nos dias comuns (Divulgação/Getty Images)
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O prazer de fazer planos Priorize VEJA no Google

Há épocas em que é um grande desafio fugir do assunto do momento. As últimas semanas foram assim. As emoções tomaram o país, entraram nas casas e dominaram as conversas. É bem provável, inclusive, que, enquanto você me lê, essa atmosfera ainda continue. Boa parte dessa agitação, contudo, não tem a ver apenas com o que aconteceu, mas também com o que imaginamos para os próximos anos. Há quem olhe adiante com entusiasmo e quem o faça com preocupação. Em ambos os casos, estamos tentando antecipar um futuro desconhecido. Antecipar, porém, nem sempre é sinônimo de se inquietar. Às vezes, significa adiantar um prazer. Uma viagem, por exemplo, começa bem antes do embarque, quando escolhemos o destino. Um reencontro com alguém querido nos anima desde a hora em que marcamos a data. Imaginamos o sabor dos pratos ao ver o cardápio do restaurante ao qual ainda não fomos.

A psicologia reconhece esse efeito da expectativa sobre o bem-estar. Ter no horizonte um programa agradável, mesmo que seja algo simples, pode tornar os dias mais leves. Não é preciso esperar por uma festa ou pelas próximas férias. Às vezes, basta ter vontade de que chegue a terça-feira. Coitada da terça: em geral só olhamos para ela a fim de reclamar que a semana mal começou.

Há, no entanto, uma grande diferença entre gostar de esperar e passar a vida esperando. O dramaturgo Samuel Beckett a ilustra em Esperando Godot. Na peça, dois personagens aguardam alguém que nunca chega. Enquanto esperam, a vida vai passando. Bem diferente de fazer planos e de aproveitar também o tempo que antecede sua realização.

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O prazer de fazer planos ganha importância especial quando pensamos na longevidade. Viver mais é uma possibilidade cada vez maior, mas é preciso cuidar de si para aproveitar esses anos. Por isso, há anos venho me dedicando a falar dos cuidados que nos ajudam a viver mais e melhor: manter boa alimentação, ser ativo, cuidar da prevenção, cultivar vínculos sociais. A medicina também abre a cada dia possibilidades extraordinárias. Mas o que esperamos desse “bônus”? Decerto, não apenas acumular um número maior de aniversários. Queremos continuar encontrando pessoas, descobrindo interesses, fazendo coisas que nos dão satisfação. A quantidade de tempo importa, claro. O que fazemos com ele também.

“Gosto muito de pensar que a longevidade é também ter a oportunidade de se curar”

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Gosto muito de pensar que a longevidade é também ter a oportunidade de se curar. E não penso apenas nos males e limitações que hoje a ciência consegue amenizar, embora muitos tratamentos não estejam ao alcance de todos. Há outra forma de recuperação: a do ânimo. Com mais tempo, podemos recuperar o gosto por uma atividade abandonada, a confiança para tentar algo novo ou a alegria de fazer planos depois de uma fase difícil. Nem tudo se resolve com o passar dos anos. Mas, felizmente, os anos nos dão novas ocasiões para tentar.

Uma vida longa terá dias extraordinários e outros bastante comuns. E gosto de ter algo bom para esperar até nos dias comuns. Depois de semanas em que tanta gente tentou adivinhar o que nos aguardava, é bom encontrar na agenda um compromisso que já nos faça sorrir. O amanhã ainda não chegou, mas já pode tornar o hoje um pouco melhor.

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Os textos dos colunistas não refletem, necessariamente, a opinião de VEJA

Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2026, edição nº 3019

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Psicologia
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