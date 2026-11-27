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Na correria de fim de ano e na ânsia de cumprir metas, ignoramos os avisos do corpo. Uma experiência dolorosa mostra como confundir determinação com teimosia custa caro e reforça que respeitar os próprios limites é indispensável para preservar a saúde e o bem-estar.

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Não dá mais para disfarçar. Chegamos àquele momento do ano em que os dias começam a encolher entre os afazeres que se multiplicam. Há todos os preparativos de Natal, presentes a escolher e pessoas queridas a encontrar. As pendências são infinitas. Mas queremos acabar com elas antes de 31 de dezembro e, por isso, esta é também a temporada em que nos autorizamos a cada dia fazer um esforço extra. Bem quando mais precisamos estar atentos aos nossos limites, corremos o risco de ignorá-los. O anseio de atender a todos os compromissos ou de provar que “damos conta”, seja lá do que for, pode nos levar a não ouvir o que o corpo procura comunicar.

Recentemente, fui lembrada disso de maneira dolorosa. Estava em plena atividade física, exercitando-me na esteira e no elíptico, como faço há mais de trinta anos, quando senti uma fisgada no ciático. “Não é nada”, pensei. Afinal, quantas vezes não reagimos assim a um desconforto? Em vez de procurar entender logo a causa, preferimos acreditar que vai passar. Desci da esteira e me alonguei. A dor cedeu um pouco e fiquei feliz, convencida de que havia conseguido domá-la. Um mês depois, estava no centro cirúrgico para operar uma hérnia de disco. A experiência me fez pensar em algo que ouvimos com frequência, mas não levamos a sério: o corpo é sábio e fala. Quando precisa de algo, dá sinais. Se falta alimento, manifesta fome; quando já estamos satisfeitos, avisa que é hora de parar. O cansaço também se anuncia, assim como a dor, que pode começar discreta antes de se tornar difícil de suportar. O problema é que nem sempre estamos dispostos a escutar. De vez em quando, a mente sabota essa sabedoria. Encontra justificativas para adiar uma pausa, desconsiderar um incômodo ou insistir em algo que já deveríamos ter interrompido. Confundimos determinação com teimosia e acreditamos que basta querer para superar qualquer obstáculo. No meu caso, há ainda um traço de família: diante de uma dificuldade, sempre achamos que “não é nada”, no final, vai dar tudo certo.

“A perseverança é uma qualidade. Mas vencer uma resistência não é igual a ignorar um aviso”

A perseverança é uma qualidade. Aprender a superar dificuldades e descobrir que somos mais capazes do que pensávamos faz parte da vida. Mas vencer uma resistência não é igual a ignorar um aviso. Nem todo desconforto deve ser enfrentado como um desafio, assim como nem toda vontade precisa ser atendida. Fazer essa distinção é uma forma de inteligência.

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O corpo não fala apenas quando sentimos dor. Ele se manifesta de muitas maneiras, e aprender a reconhecer seus sinais é parte do cuidado que devemos ter conosco. Vale para a atividade física, para a alimentação e para o descanso. Não precisamos esperar que o corpo grite, exigindo atenção. Neste fim de ano, em meio a tantas cobranças e à tentação de espremer mais uma coisa na agenda, vale lembrar que ignorar os recados do corpo não costuma trazer medalhas. Respeitar os limites não é falta de disposição ou de disciplina. É, antes, uma maneira de cuidar da saúde e de garantir que, calendário afora, poderemos continuar a perseguir o que nos agrada.

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023