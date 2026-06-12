🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Imagem Blog

Coluna da Lucilia

Por Lucilia Diniz Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Um espaço para discutir bem estar, alimentação saudável e inovação
Comportamento

Ganbatte, Brasil!

O espírito que transforma esforço em força coletiva

Por Lucilia Diniz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 12 jun 2026, 10h13
MEXICO CITY, MEXICO - APRIL 21: FIFA World Cup Trophy is displayed on a plinth at Azteca Stadium on April 21, 2024 in Mexico City, Mexico. (Photo by Manuel Velasquez - FIFA/FIFA via Getty Images)
Taça da Copa do Mundo no Estádio Azteca, no México (Manuel Velasquez - FIFA/FIFA/Getty Images)
Continua após publicidade
Ganbatte, Brasil! Priorize VEJA no Google

Às vésperas do início da Copa do Mundo, por acaso cruzei com uma palavra japonesa muito popular, que me pareceu perfeita para este momento, em que a seleção brasileira volta a se reunir em torno da bola, como se dela dependesse uma porção da nossa alegria coletiva. A palavra é ganbatte e significa algo como “dê o seu melhor”.

Gosto muito de futebol, aprecio uma boa partida; ver Messi dar show na última Copa foi uma experiência incrível que pretendo reviver em algum jogo, e quem sabe assistir à final deste ano com o Brasil na disputa. As emoções do espectador não são as únicas em campo. Mais fortes ainda devem ser as que tomam conta dos jogadores, carregando nas costas a responsabilidade de defender as cores da nossa bandeira.

Na terra dos samurais azuis, como são conhecidos os integrantes do time nipônico, quando se quer incentivar alguém diante de um desafio, não se fala “boa sorte”, como se faz aqui. Para os japoneses, a sorte não tem o sentido que carrega para nós, povos latinos. O que interessa é o esforço individual. É o empenho de cada um em cumprir seu papel que faz um grupo forte.

Siga

O verbo original, ganbaru ou gambaru (a escolha por “n” ou “m” é variável, pois, na verdade, estamos trazendo os ideogramas para nosso alfabeto), é formado por três caracteres. Os dois primeiros significam “teimoso, obstinado” e “expandir, tensionar”. O terceiro é o que designa a forma infinitiva dos verbos (para nós, a terminação em “r”). Ou seja, a ideia é levar a obstinação ao máximo: perseverar.

Continua após a publicidade

É um espírito, portanto, que vale para equipes de futebol, ou de qualquer outro esporte, mas também anima qualquer grupo em que se trabalhe por um objetivo comum e, por extensão, para a sociedade toda. É comum, nos lares japoneses, dizer “ganbatte” ao se despedir da família pela manhã, antes de sair para os afazeres. Mais do que o desejo de um bom dia, é um estímulo para a pessoa dar tudo de si.

“A exclamação não representa apenas votos de vitória, mas sim de que a pessoa ou o grupo não desista”

Continua após a publicidade

Não é segredo para ninguém o espírito de união e ordem que marca a Terra do Sol Nascente. Volta e meia nos espantamos com a visão de estádios completamente limpos, pois cada um leva o seu próprio lixo ao deixar a arquibancada, assim como os estudantes arrumam as salas da escola ao fim de um dia de aula. Essa ideia de que o indivíduo age pelo todo é muito notável em diversos aspectos da cultura japonesa.

No caso do ganbatte, existe um traço a mais que chama atenção. Na exclamação, não estamos necessariamente fazendo votos de vitória, mas, sim, que a pessoa ou o grupo não desista. Persistir é mais importante do que vencer e, eventualmente, pode levar ao resultado sonhado. A meta é fazer o melhor diante das circunstâncias. Esse modo de pensar encoraja uma atitude positiva e a busca por uma resposta engenhosa na crise.

Continua após a publicidade

Assim, se agirmos de acordo com esse conceito, não vamos colocar nossas esperanças em um só indivíduo. Não dependeremos apenas do talento de um jogador, nem da capacidade de liderança de um só membro da equipe.

Claro que nem todo esforço é recompensado, mas não é disso que se trata. Trata-se, isto sim, de assumir responsabilidade diante da vida, seja em uma entrega crucial no trabalho, em uma relação afetiva que pede cuidado ou em uma decisão por pênaltis. Talvez o melhor desejo, então, não seja “boa sorte”, mas “faça sua parte”. Ganbatte, Brasil!

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 12 de junho de 2026, edição nº 2999

Publicidade
TAGS:
Comportamento
Copa do Mundo 2026
seleção brasileira
Seleção Brasileira de Futebol
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).