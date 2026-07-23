🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Imagem Blog

Claudio Lottenberg

Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Mestre e doutor em Oftalmologia pela Escola Paulista de Medicina (Unifesp), é presidente institucional do Instituto Coalizão Saúde e do conselho do Einstein Hospital Israelita
Saúde

O desafio da longevidade saudável e sustentável

Prevenção é a chave para lidar com o envelhecimento da população

Por Claudio Lottenberg 23 jul 2026, 13h33 | Atualizado em 23 jul 2026, 15h36
Idoso fazendo exercícios
A prática de exercícios melhora a saúde física, retarda o declínio cognitivo, aumenta a disposição e favorece a convivência social // (Stefan Tomic/Getty Images)
Continua após publicidade
O desafio da longevidade saudável e sustentável Priorizar nos meus resultados Google

Há apenas 50 anos, a expectativa de vida do brasileiro ficava em torno de 60 anos de idade, em parte porque os altos índices de mortalidade infantil pressionavam a média para baixo. Hoje, segundo os dados mais recentes do IBGE, a média subiu para 76,6 anos – sem dúvida, um avanço impressionante em tão pouco tempo, fruto de diversas políticas, entre as quais a criação do SUS e as campanhas de vacinação em massa. O que soa como uma boa notícia, no entanto, é motivo de preocupação – sobretudo quando consideramos o aumento contínuo da população de idosos (com mais de 60 e com mais de 80 anos), fator que produz impacto significativo sobre os sistemas de saúde e previdência social.

O envelhecimento vem acompanhado do risco aumentado de surgimento de doenças crônicas, como as cardiovasculares, o diabetes tipo 2, a hipertensão, a obesidade e alguns tipos de câncer, entre muitos outros problemas que, além de prejudicarem a qualidade de vida, oneram o sistema de saúde. Um contingente maior – e crescente – de idosos pode afetar a sustentabilidade do sistema, se nada for feito. O mesmo raciocínio vale para a previdência, que depende da contribuição da população ativa, cujo crescimento é inferior ao de idosos. No caso específico da saúde, como a maior parte dos recursos custeia tratamentos de doenças evitáveis, a solução do problema passa necessariamente pela medicina preventiva: tratar é caro, prevenir é barato.

Prevenção, porém, exige compromisso com o cultivo de hábitos saudáveis. Não existe milagre: tabagismo, sedentarismo, alimentação desequilibrada, abuso de bebidas alcoólicas, nada disso dá bons frutos na idade avançada – e, é preciso dizer, os efeitos negativos da negligência com a saúde têm chegado cada vez mais cedo. Fumo e álcool, principalmente, são escolhas mais fáceis de evitar mediante decisão consciente, excetuados os casos de dependência. A alimentação correta e a prática de exercícios, em boa medida, são também escolhas, mas podem não estar ao alcance de todos da mesma forma, o que é um reflexo da desigualdade social.

É preciso haver ambiente e condições que tornem as escolhas possíveis para a coletividade, de modo que as pessoas vivam mais e o sistema de saúde gaste menos. A obesidade e os problemas relacionados a ela, paradoxalmente, são mais frequentes em populações de renda mais baixa, que passaram da vulnerabilidade alimentar para o consumo de alimentos ultraprocessados – em geral, muito mais baratos, mas pobres em nutrientes. O uso de conservantes permite a produção em larga escala e o custo mais baixo – mas, com o tempo, a saúde cobra o preço do acúmulo de ingredientes artificiais no organismo.

Siga
Continua após a publicidade

Governos já têm atuado para evitar – ou diminuir ao máximo – esse tipo de alimento na merenda escolar, o que é um passo positivo na educação alimentar das próximas gerações. É necessário, porém, criar mais políticas públicas que favoreçam a alimentação saudável nas camadas de menor poder aquisitivo da sociedade: redução de impostos sobre frutas, verduras, legumes e proteínas frescas, programas de cozinhas comunitárias e hortas urbanas, entre outras iniciativas, podem viabilizar alimentação de qualidade para a população. Campanhas de educação alimentar e a introdução desse tema nas escolas desde cedo são formas de criar uma cultura de prevenção de doenças. Esse é um investimento barato que traz ganhos em escala.

Outro problema preocupante é a vida sedentária, em parte resultado da vida moderna, que estimula a permanência inativa diante de telas – não só durante o trabalho como nas horas de lazer. A atividade física tem de ser inserida na rotina. Não podemos esquecer que a falta de movimento gera consequências: reduz o gasto calórico, desacelera o metabolismo e enfraquece o sistema cardiovascular. O resultado são distúrbios metabólicos, doenças cardiovasculares, como hipertensão e colesterol alto, além do risco aumentado de infarto do miocárdio e de AVC. Todos esses problemas – e também os osteomusculares, mais frequentes entre a população idosa – podem ser evitados ou minimizados com a prática de exercícios físicos, mesmo que moderados, no dia a dia.

Continua após a publicidade

Mais uma vez, temos de lembrar que é tarefa do poder público oferecer à população condições de acesso a um estilo de vida saudável. Parques e praças bem cuidados, bem iluminados e seguros, ciclovias conectadas e calçadas bem pavimentadas já são um passo importante, uma vez que viabilizam caminhadas e corridas ou mesmo o uso da bicicleta como meio de transporte. Governos podem promover aulas gratuitas de ginástica em parques ou mesmo em unidades básicas de saúde e outras atividades em parceria com a iniciativa privada, como organização de eventos esportivos abertos ao público. Ações desse tipo têm custo baixíssimo e geram efeito altamente positivo.
Um estudo da Universidade Federal Fluminense, feito em 2019, estimou que naquele ano a inatividade física tenha custado ao SUS cerca de R$ 300 milhões, consideradas apenas as internações hospitalares, sem os gastos com consultas, exames e medicamentos. Imaginemos esse mesmo recorte hoje, sete anos depois, com uma população idosa em ascensão. O que se economiza com prevenção pode ser usado na inovação e na tecnologia, que custam caro, mas alargam as fronteiras da medicina, permitindo tratamentos de alta precisão para os casos que realmente precisam deles.

Com a redução da carga das doenças evitáveis por meio de políticas de prevenção, libera-se um volume significativo de recursos hoje consumidos por tratamentos longos, caros e previsíveis. Essa economia não é apenas um alívio para o orçamento: ela abre espaço para investir em áreas historicamente negligenciadas, como as doenças raras, que têm permanecido invisíveis por falta de diagnóstico, de tecnologia e de interesse econômico. Prevenir o que já sabemos tratar é o caminho mais inteligente para financiar a inovação que vem pela frente.

Continua após a publicidade

Os custos, sem dúvida, são o elemento central da equação: uma população que vive mais demanda mais do sistema de saúde, afetando a sua sustentabilidade. A prevenção é, desse ponto de vista, uma solução econômica. Em contrapartida, está o ganho em qualidade de vida: a prática de exercícios melhora a saúde física, retarda o declínio cognitivo, aumenta a disposição e favorece a convivência social. Não por acaso, o mais longo estudo sobre desenvolvimento humano, conduzido pela Universidade de Harvard ao longo de mais de oito décadas, demonstrou que a qualidade dos relacionamentos é um dos fatores mais fortemente associados à longevidade saudável. Viver mais depende não apenas de bons hábitos e acesso à saúde, mas também da capacidade de preservar vínculos familiares, amizades, participação na comunidade e um propósito de vida.

Mesmo com a perspectiva de um envelhecimento mais saudável, o declínio virá e, com ele, a necessidade de apoio e cuidados, tarefas que antes eram delegadas aos familiares, mas que já começam a ser exercidas por profissionais. Assim, a nova etapa da vida, cada vez mais, requer planejamento financeiro para arcar com novos custos. Segundo recentes projeções feitas pelo Ipea, o número de idosos que vão precisar de cuidados de longa duração deve evoluir de cerca de 5 milhões hoje para algo em torno de 17 milhões até 2050. A sociedade precisa avançar no debate sobre longevidade saudável e sustentável, incorporando a cultura da prevenção, fortalecendo os vínculos sociais e incluindo o planejamento financeiro na agenda da saúde.

Publicidade
TAGS:
prevenção
Saúde
terceira idade
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).