VEJA e pool de veículos acertam debate com Tarcísio e Haddad no 2º turno

7 out 2022, 20h21

Por Clarissa Oliveira 7 out 2022, 20h21

O pool de veículos de comunicação formado por VEJA, SBT, CNN Brasil, Terra, NovaBrasil e Estadão/Eldorado vai realizar o debate de candidatos ao governo de São Paulo neste segundo turno. O confronto será realizado nos estúdios do SBT no próximo dia 14, às 22h30.

Representantes das campanhas de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) participaram de reunião com os grupos de comunicação e aprovaram as regras e detalhes do evento.

Com mediação do jornalista Carlos Nascimento, o debate repete a parceria realizada no primeiro turno da corrida eleitoral. O debate terá uma hora e meia de duração e será dividido em três blocos. O primeiro e o terceiro terão embate direto entre os candidatos e o segundo será guiado por perguntas de jornalistas dos veículos participantes.

O pool também negocia a realização de um debate presidencial neste segundo turno. O presidente Jair Bolsonaro já confirmou participação no evento, marcado para ocorrer no dia 21, sexta-feira, às 21h30. A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda avalia a proposta. Caso um dos candidatos não compareça, o outro terá a oportunidade de ser entrevistado.

Continua após a publicidade