Pacote de bondades de Bolsonaro força Lula a se mexer

Diante da aprovação pelo Congresso Nacional do pacote de bondades do presidente Jair Bolsonaro para a reeleição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensificou seu movimento na direção do centro. Nos últimos dias, passou a investir no discurso de que a vitória no primeiro turno pode contribuir para afastar um risco institucional, como o presidente Jair Bolsonaro rejeitar o resultado das urnas. O petista também ampliou o assédio a forças de centro, reforçando o diálogo com partidos como MDB e PSD e até o União Brasil. Os desdobramentos da aprovação da PEC Kamikaze e o movimento mais intenso de Lula ao centro são temas do Giro VEJA desta quinta-feira.

