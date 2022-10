Os planos de Lula e Bolsonaro para a largada do segundo turno

Atualizado em 3 out 2022, 19h21 - Publicado em 3 out 2022, 17h30

Por Clarissa Oliveira

Passado o primeiro turno das eleições, as campanhas do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passaram a segunda-feira colocando ordem na casa para iniciar a segunda etapa da eleição. Na campanha petista, o clima era de frustração com o resultado das urnas, que mostrou uma dianteira bem menor em relação ao presidente. O novo cenário impõe um desafio maior para que Lula consiga atrair apoios ao centro, parte crucial da estratégia para consolidar a liderança. No time bolsonarista, predominou o discurso descreditando as pesquisas de intenção de voto, que falharam em captar a força eleitoral do presidente. Por enquanto, parte das apostas se apoia na perspectiva de uma melhoria na economia. A largada do segundo turno da campanha presidencial é tema do Giro VEJA desta segunda-feira.