O recado de Marina Silva ao ex-presidente Lula

Marina Silva ainda faz suspense sobre a possibilidade de apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições deste ano. Mas coloca na mesa as condições que vão guiar sua decisão. Na entrevista que concedeu ao Amarelas On Air, Marina deixou claro que espera, além do compromisso com a agenda ambiental, um pacto em favor da democracia. Que passe, inclusive, pelo reconhecimento de erros do passado.

“Existe um terço da sociedade brasileira que quer encontrar um caminho. Que não quer ouvir dizer que está tudo bem, que não aconteceu nenhum problema nos anos todos em que os dois partidos da social-democracia ocuparam o poder”, disse a ex-ministra. “Eu diria que agora mudou a equação. Não é Lula lá. É o povo brasileiro lá.”

Confira a entrevista de Marina Silva ao Amarelas On Air: