O novo capítulo do jogo de Lula com Alckmin

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a acenar hoje ao ex-governador Geraldo Alckmin, alimentando mais uma vez a ideia de que quer tê-lo como vice na corrida presidencial. O jogo do petista na direção do ex-tucano chegou mais longe desta vez: apontou para uma participação ativa de Alckmin em um eventual novo governo petista, com direito a um lugar na mesa na tomada de decisões. As novas declarações de Lula e a polêmica envolvendo os rendimentos de Sergio Moro são os temas do Giro VEJA desta quarta-feira.