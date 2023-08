O bom humor de Geraldo Alckmin

Geraldo Alckmin anda de ótimo humor nos últimos dias. O que coincide com as conversas em andamento nos bastidores sobre a reforma ministerial.

Embora Alckmin negue, é consenso no entorno do vice que ele já conversou com Lula sobre as mudanças na Esplanada.

Alckmin chegou a ter o nome incluído na possível dança das cadeiras, sendo apontado, por exemplo, como alvo de uma possível transferência para a Defesa.

Desde o fim de semana, circula com mais força a ideia de que o presidente Lula possa optar por criar um novo ministério, da Micro e Pequena Empresa, para acomodar o Centrão.

Continua após a publicidade

Siga